Costantino Vitagliano: “Ho avuto paura di morire, non sto bene”

Costantino Vitagliano è stato ospite a Verissimo, dove ha raccontato cosa gli è successo in questo ultimo periodo.

L’ex tronista aveva allarmato i fan ed aveva condiviso alcuni scatti dove spiegava di essere in ospedale. Oggi, per la prima volta, ha spiegato bene cosa ha avuto.

“Non sto tanto bene, è stato un periodaccio, mi è cambiata la vita. Mi sono rotto un tendine giocando con mia figlia ed ho tenuto una stecca e una sera il dottore mi ha detto di andare in Pronto Soccorso, avevo questo dolore allo sterno e mi ha fatto fare un eco. È venuta fuori una macchia sull’aorta, sono andati tutti in ansia e non facendomi capire nulla. Mi hanno fatto una tac e mi hanno fatto capire che era pericoloso girare in questa situazione. Io sono andato in panico totale, avendo già subito una situazione del genere con mia mamma“.

Vitagliano ha spiegato che ora sembra essere fuori pericolo, ma che ha passato momenti davvero difficili.

“Sono andato in ansia, cercando risposte da dottori che non mi davano, ho fatto 29 giorni di esami senza avere una risposta. Alla fine mi sono ritrovato con uno stand, ho perso 12 kg in 10 giorni, ho pensato di morire. Una roba che mi ha fatto pensare che fosse finita. Sono stato fortunato perché alla fine siamo arrivati alla conclusione che non è un tumore. Oggi devo stare completamente a riposo, sono un autoimmune ed ho questa massa che mi fa avere un aorta in pericolo quotidianamente, sono sotto pasticche con il fatto che non sai cosa può capitare da un momento all’atro“.

Costantino è molto preoccupato, anche perché, non esistono cure, poiché la sua è una malattia rara.

“Ho una malattia talmente rara che non esistono medicinali, quindi assumo cortisone. Si è spento l’interruttore e sto vivendo un’altra vita. Sento dolore e ho tante agitazioni che non dovrei avere. Devo fare costantemente esami. Ad oggi c’è una situazione di tentativi, perché l’unico infiammatorio che abbiamo è il cortisone, ma non si sa come andrà. Io fortunatamente ho tanti amici, ma non è quello che avevo prima. Vivo molte cose in maniera diverse, vivo spesso in ansia“.

Lui non sta vivendo bene questo momento, sente di essersi spento e di non essere più quello di prima.

“Non ho la sicurezza che avevo prima, sono diverso. Non avrei mai pensato di spegnermi a 49 anni. Non so se guardare i lati positivi o negativi, la tua testa va e non riesci a fermarla“.

L’ex tronista ha anche rivelato che sua figlia sa che il papà non sta bene: “Lei sa che non sto bene, cerco di non farmi vedere, anche se a volte non ci riesco, cerco di essere ciò che ero, ma è difficile“. Infine, Vitagliano ha spiegato quali sono i prossimi passi che dovrà fare. La conduttrice ha cercato di dargli forza, sperando che possa trovare una cura che lo faccia guarire e stare meglio.