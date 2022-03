Costantino Vitagliano ha un nuovo lavoro: “GF Vip? 5mila euro a puntata”

Costantino Vitagliano si è raccontato a Trends&Celebrities, trasmissione di Rtl 102.5 condotta da Francesco Fredella e Giovanni Antonacci. L’ex tronista di Uomini e Donne è lontano dal piccolo schermo da qualche anno: dopo essere diventato un vero e proprio fenomeno mediatico grazie al dating show di Maria De Filippi non ha avuto più spazio in televisione. L’ultima esperienza importante risale al 2016, quando è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip. E così Costa si è reinventato come imprenditore, modello e influencer ma non solo.

Nel corso dell’intervista Costantino Vitagliano ha confidato che oggi gestisce un’agenzia interinale. Il 47enne trova lavoro alle altre persone e allo stesso tempo le agenzie lo contattano per avere vari tipi di professionisti che possono svolgere duplici ruoli. Un impegno che regala grandi soddisfazioni a Vitagliano.

Il rapporto oggi tra Costantino e la tv

E la televisione? L’ex fidanzato di Alessandra Pierelli ha affermato in radio:

“Ogni tanto ricevo qualche proposta ma veramente le proposte di oggi… non è più un lavoro andare in video se i cachet sono questi! Io ero abituato ad altri tipi di cachet”

Costantino Vitagliano ha inoltre ricordato la sua esperienza al Grande Fratello Vip: ha partecipato alla prima edizione del reality show ma dopo poco tempo è stato eliminato. A tal proposito ha dichiarato:

“Al GF Vip prendevo 5000 euro a puntata ma già allora i cachet erano calati. In tutto erano 10 puntate”

Costantino Vitagliano oggi non è fidanzato

Al momento Costantino Vitagliano non è fidanzato:

“Io sono single, di nuovo, un’altra volta. Duro poco, sei mesi e via. Oggi si corre, è tutto veloce, a me piacciono le donne… però vai a litigare… non posso prendere e andare via per una settimana! La mia proprietà è mia figlia e non tutte le donne accettano”

Sarebbe dunque già giunta al capolinea la relazione tra Costantino e Irene Casartelli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex tentatrice di Temptation Island. I due si sono conosciuti sul set di un servizio fotografico la scorsa estate ma non hanno mai confermato la loro liaison che però sarebbe già giunta al termine.

Vitagliano resta un papà presente e premuroso per la piccola Ayla, la bambina avuta sei anni fa dalla modella Elisa Mariani. La storia d’amore è naufragata pochi mesi dopo il parto ma Elisa e Costantino hanno scelto di mantenere un buon rapporto per il bene della loro primogenita.

L’ex tronista ha ammesso di viziare un po’ Ayla che, al momento, è la sua unica figlia. Vitagliano ha rivelato di parlare molto con la piccola e di avere pure un ottimo dialogo con Elisa, con la quale la storia è finita dopo la nascita della loro erede.