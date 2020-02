Costantino, anticipazioni Pechino Express: “Guerra in atto”

Costantino della Gherardesca a Vieni da Me: le parole su Valeria Marini (con strigliata di Caterina Balivo) e l’anticipazione sulla prossima puntata di Pechino Express (“Guerra tra due coppie”)

A Vieni da Me (Rai Uno) è sbarcato Costantino della Gherardesca, istrionico conduttore di Pechino Express che ha chiacchierato con la padrona di casa Caterina Balivo, la quale non ha mancato di dare una ‘strigliata’ al suo ospite. Motivo? Alcune parole non del tutto condivise su Valeria Marini. Costantino, durante l’intervista, ha parlato poi della sua situazione sentimentale, confermando di essere sempre single e di fare molta fatica a trovare l’anima gemella. Spazio infine a un’anticipazione sulla prossima puntata di Pechino, dove andrà in onda una lite burroscosa tra due coppie…

Balivo richiama Costantino: “Valeria ha fatto più di me e te messi insieme”

Nel salotto pomeridiano di Rai Uno, è stata trasmessa una clip de Le spose di Costantino, programma tv del 2018 che non riscosse successo in termini di auditel. Una puntata vide protagonista Valeria Marini, la quale veniva sbertucciata dall’irriverenza di Costantino che tra il serio e il faceto sosteneva che la showgirl non sapesse di preciso fare un mestiere in tv (la Marini e Costantino sono amici, non ci fu alcun caso). Il concetto è stato ribadito a Vieni da Me, trovando la Balivo contrariata. “Valeria ha fatto più di me e te messi insieme”, la chiosa della campana che si è dissociata dalle parole del collega, con tanto di strigliata.

Anticipazioni Pechino Express 2020

Costantino ha fatto poi trapelare un’anticipazione della prossima puntata di Pechino Express. “Guerra in atto a cui Vera Gemma parteciperà. No, non sarà con Gennaro Lillio ma con un’altra coppia”, ha fatto sapere il conduttore. Ricordiamo che Vera e Gennaro hanno formato una nuova coppia (‘I sopravvissuti’) dopo che Asia Argento, causa infortunio, ha dovuto lasciare lo show. Lillio è invece stato eliminato insieme al compagno Luciano Punzo. La produzione ha però deciso di dare a Gemma la possibilità di andare avanti, scegliendosi come compagno proprio uno dei due perdenti della tappa. La scelta è ricaduta sull’ex gieffino.