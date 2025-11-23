Così Elisabetta Gregoraci ha ricordato Ornella Vanoni, pioggia di critiche feroci

Elisabetta Gregoraci, come molti altri vip, ha ricordato via social la mitica Ornella Vanoni, scomparsa a 91 anni venerdì sera a causa di un arresto cardiaco. A differenza di tanti che hanno omaggiato la cantante con messaggi ‘canonici’, la showgirl ha scelto un modo particolare per onorare l’artista. E, per usare un eufemismo, non a tutti è piaciuto. Infatti l’ex moglie di Flavio Briatore ha fatto incetta di critiche in rete. Diversi utenti hanno ritenuto il suo gesto fuori luogo ed egocentrico. Ma che cosa è successo di preciso?

Elisabetta Gregoraci ricorda Ornella Vanoni e fa incetta di critiche

Dopo aver appreso la notizia della morte di Vanoni, Gregoraci ha confezionato tre storie Instagram per commemorare la musicista. Nella prima si è immortalata con un outfit alquanto ‘pepato’ (giacca aperta e reggipetto in vista), corredando lo scatto con una delle frasi celebri di Ornella (“In questo tempo triste e nevrotico, ci salverà solo la risata. In questo mondo di me**a, ridere è il bene più prezioso che ci sia”).

Nella seconda storia la conduttrice calabrese ha pubblicato un’altra sua foto in cui la si vede sorridere a una festa. Anche in questo caso ha piazzato una didascalia riportando una dichiarazione dell’artista (“La follia leggera non è solo divertente, è vitale”). Infine, nel terzo contenuto, si è ritratta truccata di tutto punto mentre era intenta a sistemarsi i capelli (come sottofondo musicale ha optato per il brano di Vanoni “Bisogna imparare ad amarsi”).

Elisabetta Gregoraci “ricorda” #OrnellaVanoni con ben tre storie Instagram – senza riuscire ad azzeccarne nemmeno una, pazzesco 🥶 pic.twitter.com/R2NHASAwa9 — GraceSomehow (@LaSambruna) November 22, 2025

A colpire è il fatto che Gregoraci ha sì citato frasi e canzoni di Vanoni, ma ha divulgato dei contenuti in cui lei stessa era la protagonista. Un dettaglio che a molti non è sfuggito. Risultato? Una pioggia di critiche. Tra coloro che hanno ‘bocciato’ l’idea della showgirl c’è stata la giornalista Grazia Sambruna che su X, ricondividendo le storie della conduttrice, ha tuonato: “Gregoraci ricorda Ornella con ben 3 storie Instagram, senza azzeccarne nemmeno una, pazzesco”.

A far compagnia a Sambruna ci sono stati molti altri utenti. “Elisabetta Gregoraci ha sbloccato un nuovo livello: il commiato al defunto con la foto da sola. Che imbarazzo”, ha scritto un’internauta. Qualcun altro è stato più duro: “Dovrebbe tornare di moda la vergogna”. Altri commenti a caldo: “Visto il personaggio non mi stupisce, la solita egocentrica”; “Veramente imbarazzante”; “Un ricordo sentito e per nulla egoriferito”; “Nella prima foto con un look proprio adatto alla circostanza”, etc etc.

La scelta di omaggiare un’artista nel modo in cui lo ha fatto Gregoraci, in effetti, è alquanto bizzarra. Solitamente, per ricordare una persona scomparsa, si fa il cosiddetto ‘passo indietro’, vale a dire che si dà risalto alla vittima e si immortala soltanto se stessi. Gregoraci invece ha postato solo sue fotografie. De gustibus!