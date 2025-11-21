Così Eleonora Giorgi ha lasciato doni al nipote per 15 anni, parla Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia, ospite a Storie di donne al bivio, ha raccontato alla giornalista e conduttrice Monica Setta che la compianta suocera Eleonora Giorgi, prima di spegnersi, ha preparato 15 pacchetti regalo per il nipote Gabriele. Il bimbo, figlio dell’influencer siciliana e di Paolo Ciavarro, oggi ha 3 anni. La nonna gli ha lasciato 15 doni da scartare di anno con anno nel giorno di Natale. Così, nonostante la scomparsa, continuerà comunque a essere presente concretamente nella vita di Gabriele fino al raggiungimento della maggiore età.

Clizia Incorvaia svela i regali lasciati da Eleonora Giorgi al nipote

“Eleonora Giorgi, prima di morire, ha preparato per mio figlio Gabriele 15 pacchetti e altrettante lettere da mettere sotto l’albero ogni Natale del bimbo fino ai suoi 18 anni. Amava suo nipote immensamente e ancora oggi lui mi chiede di mandare baci a nonna Ele che è in cielo”. Così Clizia Incorvaia nel confidarsi con Monica Setta (l’intervista integrale sarà trasmessa sabato 22 novembre, alle 15:30, su Rai 2).

Durante la chiacchierata nella trasmissione Storie di donne al bivio, l’imprenditrice digitale ha inoltre riferito che era con Eleonora negli ultimi istanti della sua vita. Quando si è capito che l’attrice stava esalando gli ultimi respiri, ha però deciso di uscire dalla stanza del ricovero per lasciarla sola con i suoi figli, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro.

“Sarei potuta restare nella sua stanza, ma sono uscita per lasciare che fossero le mani dei suoi figli Andrea e Paolo a stringere le sue nel momento dell’addio. L’ho amata tantissimo e ho voluto rispettare l’intimità dei figli in un momento così delicato”, ha spiegato l’influencer.

Il rapporto speciale tra suocera e nuora

Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi si sono subito stimate dopo essersi conosciute. Fin dal primo incontro, tra le due donne è scattata una particolare scintilla che le ha permesso di coltivare un ferreo legame di amicizia e di affetto. In diversi frangenti, la stessa Giorgi ha dichiarato di volere un mondo di bene alla nuora, di aver trovato con lei un’intesa rara e di essere al settimo cielo che suo figlio Paolo Ciavarro l’abbia sposata e abbia costruito con lei una famiglia.

La forza di Eleonora Giorgi nella lotta alla malattia

Eleonora Giorgi è deceduta il 3 marzo 2025, a 71 anni, dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas. Il cancro era arrivato all’ultimo stadio con metastasi al cervello. L’attrice, dopo aver ricevuto la terribile diagnosi, ha continuato ad accettare ospitate televisive e a rilasciare interviste sui giornali, sensibilizzando sulla prevenzione e non smettendo mai di dichiararsi grata alla vita per tutte le belle esperienze vissute.