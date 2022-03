“Cosa fa Stefano De Martino dietro le quinte”: chi è davvero l’ex ballerino

Com’è Stefano De Martino nella vita di tutti i giorni? È davvero lo scugnizzo simpatico e vivace che siamo abituati a vedere da più di dieci anni in televisione? A svelare qualche chicca sul marito di Belen Rodriguez ci ha pensato Biagio Izzo che, prima grazie a Made in Sud e poi con Stasera tutto è possibile, ha avuto modo di conoscere personalmente l’ex ballerino di Torre Annunziata.

In un’intervista rilasciata al settimanale Vero Izzo ha ammesso che all’inizio, come tanti colleghi, anche lui aveva dei pregiudizi sulla figura di Stefano De Martino. Pregiudizi legati principalmente al gossip: prima il tradimento ai danni di Emma Marrone, poi la storia tira e molla con Belen Rodriguez. L’ex concorrente di Amici più volte è stato criticato sulla base di pettegolezzi e indiscrezioni e non sul suo reale valore.

Biagio Izzo ha spiegato:

“All’inizio si era creato un filone antipatico attorno a lui, questa etichetta di marito di Belen Rodriguez che era un po’ un pregiudizio. Invece è un ragazzo meraviglioso, che si mette sempre in discussione, che chiede aiuto e te lo riconosce, cosa assai rara”

Biagio Izzo non ha esitato a definire Stefano De Martino una bella persona, in grado di chiedere aiuto e poi ringraziare con umiltà. Oggi il comico napoletano e il giovane conduttore hanno instaurato un rapporto di grande sincerità, di stima e di amicizia. Biagio ha addirittura bollato Stefano come “famiglia” insieme a Francesco Paolantoni.

L’amicizia tra Stefano De Martino, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni

Tutti e tre trascorrono parecchio tempo insieme lontano dagli studi televisivi. Spesso – come ha confidato Biagio Izzo – si incontrano per guardare le partite del Napoli sul piccolo schermo. Stefano, Biagio e Francesco sono tre tifosi sfegatati del club campano.

“Commentiamo, mangiamo un pollo allo spiedo, passiamo una bella serata e se il Napoli vince…è ancora più bello”

Dopo l’incontro in tv De Martino, Izzo e Paolantoni sono diventati grandi amici e hanno pure realizzato uno spettacolo teatrale che hanno portato in giro per l’Italia nell’estate 2021. L’ennesimo banco di prova per Stefano che dopo aver lasciato la danza vuole affermarsi come conduttore a tutto tondo.

Il tour si è rivelato un successo e come anticipato da Biagio i tre stanno programmando delle nuove date per i prossimi mesi, ragionando su un’idea all’insegna del divertimento. Una bella festa che possa far divertire tutto il pubblico, pronto ad accorrere numeroso in teatro dopo due anni di pandemia da Covid-19.