Il noto cuoco protagonista della trasmissione di Real Time ha annunciato di essere diventato papà per la seconda volta via social

Congratulazioni a Roberto Valbuzzi. Il noto chef protagonista insieme a Csaba dalla Zorza e (di recente) a Luca Calvani di Cortesie per gli ospiti ha annunciato con il classico scatto selfie caricato direttamente dall’ospedale di essere diventato nuovamente padre. Felice e sorridente accanto alla moglie, ancora stesa sul lettino della struttura ospedaliera che l’ha ospitata e l’ha fatta partorire, Roberto Valbuzzi si è scattato un tenero selfie in compagnia del pargolo appena venuto al mondo, un bambino per il quale ha scelto un nome decisamente particolare.

“Ciao bello. Benvenuto Elan Gabriele Valbuzzi” ha scritto il cuoco come didascalia del suo post Instagram, accompagnandolo con un tenero cuoricino azzurro. L’immagine si è già guadagnata, nel giro di un’ora appena, migliaia di like e decine di commenti. Fra questi anche quello del profilo social ufficiale di Real Time (dove va in onda Cortesie per gli ospiti), dello stesso collega Luca Calvani e dell’ex compagno di avventure Diego Thomas, che ha lasciato di recente il programma. Almeno per il momento manca all’appello Csaba, la cui reazione, in realtà, potrebbe benissimo arrivare nelle prossime ore.

L’anuncio del secondo bebé in arrivo in casa Valbuzzi era giunto lo scorso novembre. Sul suo profilo Instagram, chef Valbuzzi aveva condiviso uno scatto in compagnia della moglie, Eleonora Laurito, e della sua primogenita Alisea mentre accarezzava teneramente il pancione della mamma.

Chi è Eleonora Laurito, la compagna di Roberto Valbuzzi

Chef Valbuzzi, considerato da molti un sex symbol, non è l’unico membro della famiglia ad avere esperienze in tv. Eleonora Laurito, infatti, è nota al grande pubblico (come riporta il suo sito) per aver partecipato in passato a trasmissioni come Veline (nel 2012) ma anche a Detto Fatto, in veste di modella, nel 2014.

Valbuzzi e la moglie sono convolati a nozze nel 2018, dopo sei anni di fidanzamento. I due vivono in campagna e insieme gestiscono il ristorante Crotto Valtellina a Malnate, in provincia di Varese. La coppia, che ha accolto la primogenita Alisea nel gennaio del 2020, ha condiviso insieme la conduzione del format Uno chef in fattoria, in onda su Food Network.