Cortesie per gli Ospiti nuovo giudice, chi sostituirà Diego: il nome

Chi sarà il nuovo giudice di Cortesie per gli Ospiti dopo Diego Thomas? L’architetto ha deciso di dire addio al programma dopo tre anni ricchi di emozioni e ricordi insieme a Csaba della Zorza e Roberto Valbuzzi. Il trio era ormai consolidato – affiatato lo è sempre stato – e di sicuro l’assenza di Diego si farà sentire soprattutto nel pubblico. La sua simpatia ha caratterizzato tante stagioni di Cortesie per gli Ospiti e il suo addio ha comportato anche un compito difficile per la produzione, quello di cercare un sostituto che non lo faccia rimpiangere.

Il sito di Davide Maggio ha svelato oggi il nome del nuovo giudice di Cortesie per gli Ospiti. Si tratta di un attore e vincitore dell’Isola dei Famosi nel 2006, ed ex modello. Insomma, è un volto noto anche se negli ultimi anni si è visto meno in televisione. Dopo l’addio di Diego, Luca Calvani sbarca a Cortesie per gli Ospiti. Le registrazioni della nuova stagione sono in partenza e la Banijay insieme a Real Time hanno scelto lui come sostituto dell’interior design.

Di cosa si occuperà lui? A quale ambito della sfida darà il suo voto? Diego Thomas assegnava un voto da 1 a 10 alla casa dopo aver fatto il suo abituale giro alla ricerca di errori dell’arredamento. E tra quelli più comuni, e che più lo infastidivano, c’era il classico tappeto posizionato davanti al divano. Il pubblico di Cortesie per gli Ospiti ormai ha imparato qual è la giusta collocazione del tappeto in salotto: deve essere abbastanza grande e va sotto al divano.

Chi è Luca Calvani, il nuovo giudice di Cortesie per gli Ospiti

Luca Calvani è il nuovo giudice di Cortesie per gli Ospiti. Classe 1974, ha iniziato a studiare recitazione a New York, dove si era trasferito per lavorare in un’azienda tessile. In Italia ha frequentato l’Accademia nazionale d’arte drammatica e intanto ha avviato la carriera come modello e attore di fotoromanzi. Nel 2000 è apparso in Distretto di Polizia ed era al cinema nel film Al momento giusto; l’anno dopo era nella pellicola Le Fate Ignoranti e in un episodio di Sex and the City. Tra i suoi lavori più celebri troviamo Carabinieri 4, L’Isola dei Famosi, Un posto al sole, Il commissario Manara, Tutti pazzi per amore. Ha recitato anche in vari film internazionali, tra cui To Rome with Love di Woody Allen.

Luca Calvani ha recitato anche in Beautiful: era padre Fontana, il prete che ha sposato Liam e Hope in Puglia. Di recente è stato inviato di Ogni Mattina, su TV8 ed è apparso nel film indiano Shakuntala Devi, su Prime Video. Da qualche anno, inoltre, si dedica alla valorizzazione del territorio toscano, dove è nato, ed è diventato produttore di gin.