Cortesie per gli Ospiti, cambio nei giudici: Diego Thomas lascia, i motivi

Diego Thomas ha lasciato Cortesie per gli Ospiti. Un addio che i fan del programma non si aspettavano e che di sicuro hanno accolto con enorme dispiacere. Da anni Diego è uno dei volti della trasmissione che entra nelle case degli italiani per una sfida in cucina, e non solo. I giudici di Cortesie per gli Ospiti assegnano un voto da 1 a 10 su tre materie, di cui i tre giudici sono esperti. C’è il voto al menu e ai piatti dato dallo chef Roberto Valbuzzi; poi il voto al bon ton e all’accoglienza di Csaba della Zorza e infine il voto agli arredamenti e alla casa, che fino alla scorsa stagione era assegnato da Diego Thomas.

Il programma si prepara a tornare nelle case di chi vorrà partecipare, ma con un cambiamento nella giuria. Non ci sarà più Diego in Cortesie per gli Ospiti e al momento non si sa ancora chi lo sostituirà. L’interior design faceva parte del cast sin da quando è stato ripescato da Real Time. La prima versione di Cortesie per gli Ospiti aveva Alessandro Borghese, Roberto Ruspoli e Chiara Tonelli come giudici, poi è finito in panchina. Nel 2018 è tornato in onda con Csaba, Diego e Roberto.

Diego ha informato i suoi fan su Instagram dell’addio a Cortesie per gli Ospiti, rendendoli partecipi della sua scelta. “Dopo più di tre anni, 298 puntate, e 596 cene non sarò presente nelle nuove puntate di Cortesie Per Gli Ospiti”, ha scritto. Nel messaggio l’interior design ha parlato del programma come qualcosa che gli ha dato tantissimi, come il conoscere molte persone, e conserverà sempre dei ricordi stupendi di questa esperienza. Poi è passato subito ai ringraziamenti: alla rete, alla produzione e al pubblico. A questo punto i motivi dell’addio di Diego Thomas a Cortesie per gli Ospiti:

“È arrivato il momento per me di concentrarmi sull’Architettura e su altri progetti personali a cui tengo tantissimo e che non vedo l’ora di condividere con voi. C’è un tempo per tutto, questo è il tempo di dedicarmi ad altro, di ugualmente stimolante se non di più. Vi dirò presto le novità che mi riguardano”

Avrà un programma tutto suo? Oppure le novità io arrivo non riguardano la televisione? Tutto può essere, non resta che attendere aggiornamenti per scoprire se Diego tornerà o meno in tv. Non potevano mancare le parole sui suoi colleghi e un consiglio ai futuri concorrenti:

“Con Csaba e Roberto siamo gli amici di sempre, ci sentiamo spesso e ci vediamo, sono contento perché si sono rivelati dei buoni amici sostenendomi anche in questa scelta. Ai fan di Cortesie e a chi parteciperà, ricordo, come sempre, che il tappeto deve essere GRANDE e deve andare sotto il divano! Vi tengo d’occhio eh?!”

Adesso la domanda è una: chi sostituirà Diego Thomas a Cortesie per gli Ospiti?