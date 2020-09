Coronavirus, Silvio Berlusconi resta in ospedale: come sta oggi

Resta ricoverato al San Raffaele di Milano Silvio Berlusconi. Il quadro clinico è però in netto miglioramento, come spiegato dal professor Alberto Zangrillo che ha in cura l’ex premier. In giornata è stato diramato un nuovo bollettino, che ha tranquillizzato tutti i sostenitori dell’83enne. Le condizioni del Cavaliere, ricoverato da ben quattro giorni con la diagnosi di polmonite bilaterale Sars-Cov-2, migliorano ora dopo ora. Intanto pure la figlia di Silvio, Marina Berlusconi, è risultata positiva al Covid-19. Dopo una serie di tamponi negativi, l’ultimo, nel fine settimana, ha dato invece esito diverso. Nonostante tutto la presidente di Fininvest e di Mondadori sta bene e lavora normalmente in modalità smart working. Non è chiaro al momento se altri membri della sua famiglia siano positivi al Coronavirus. Marina è sposata dal 2008 con il ballerino Maurizio Vanadia dal quale ha avuto i figli, ancora piccoli, Gabriele e Silvio.

Cosa dice l’ultimo bollettino medico di Silvio Berlusconi

“Il quadro clinico complessivo appare in miglioramento ed è coerente con l’evidenza ematochimica e la ripresa di una robusta risposta immunitaria specifica, associata a riduzione degli indici di flogosi”, si legge sull’ultimo bollettino medico inerente le condizioni di Silvio Berlusconi, positivo al Coronavirus. Oltre al leader di Forza Italia sono positivi al Covid-19 anche la nuova fidanzata Marta Fascina e gli altri figli Barbara e Luigi avuti dall’ex moglie Veronica Lario. Tamponi per tutti dopo le vacanze in Sardegna, diventato nel giro di poche settimane vero e proprio focolaio dell’emergenza. Al momento tutti sono in isolamento domiciliare ad eccezione del Cavaliere che ha iniziato ad avvertire i primi sintomi, come tosse e febbre, qualche giorno fa.

Silvio Berlusconi ha il Covid-19: mistero sul contagio

Negli scorsi giorni qualcuno aveva dato la colpa a Barbara Berlusconi. La figlia di Silvio e Veronica Lario era stata additata come una vera e propria untrice: una situazione che ha parecchio infastidito la business woman. Barbara ha chiarito di aver sempre rispettato le distanze di sicurezze durante le sue vacanze tra Capri e la Sardegna. Nessun party scatenato, nessun strappo alla regola come insinuato da qualche malelingua. Barbara si è pubblicamente lamentata per il trattamento disumano ricevuto e ha chiesto alla stampa maggiore clemenza per una faccenda assai delicata.