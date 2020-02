Coronavirus, Mediaset: alcuni show hanno il pubblico, altri no. Motivo

Coronavirus, le scelte di Mediaset: perché alcuni show hanno il pubblico e altri no. E che cosa accadrà per il serale di Amici

Il Coronavirus spaventa e, anche per quel che riguarda la tv, ha già provocato delle modifiche. Mediaset, in particolare, ha mandato in onda (e manderà) delle trasmissioni senza la presenza del pubblico in studio. Alcuni show, però, continuano a essere trasmessi con gli spettatori. Ce ne sono poi altri in attesa di capire se poter portare in studio le persone oppure no. Come nel caso di Verissimo. A far chiarezza su quel che sta accadendo e sulle decisioni prese, ci ha pensato Fanpage.it

Barbara d’Urso e altri senza pubblico in casa Mediaset

Ieri, in sette regioni d’Italia (Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Trentino e Friuli Venezia Giulia), è stata emanata l’ordinanza che mira ad annullare qualsivoglia forma di raggruppamento, sia esso per manifestazioni pubbliche sia esso per eventi privati. Essendo diverse le trasmissioni del Biscione in onda in diretta da Milano (ad esempio Tiki Taka, Mattino5, Le Iene e i programmi di Barbara d’Urso), si spiega il perché queste non abbiano avuto il consueto pubblico in studio. Discorso differente per i programmi di Maria De Filippi che sono prodotti e registrati a Roma. A breve, però, potrebbe anche in questo caso presentarsi un problema legato al serale di Amici.

Verissimo, Dritto e Rovescio, Quarto Grado e Chiambretti in attesa di delucidazioni

Avanti un altro, Chi vuol essere milionario?, Uomini e Donne e C’è posta per te, essendo stati registrati in precedenza, saranno regolarmente in onda con pubblico in studio. C’è da capire cosa si farà con Amici, il cui pubblico presente dal vivo è piuttosto importante per il confezionamento della trasmissione. Se l’emergenza Coronavirus non deborderà in territorio laziale “è probabile che il talent show scampi la necessità di andare in onda senza pubblico”, scrive Fanpage.it. Medesima situazione per il Grande Fratello Vip. Ci sono poi i casi ‘d’incertezza’ come quello di Verissimo (in onda sabato con una puntata registrata il mercoledì o il giovedì precedente). “Secondo quanto risulta a Fanpage.it, Mediaset non ha ancora fornito una comunicazione ufficiale per il format condotto da Silvia Toffanin ma, trattandosi di puntate registrate all’interno dello studio 5 del centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese, anche in questo caso l’accesso al pubblico dovrebbe essere vietato”. Stesso discorso vale per Dritto e Rovescio, Quarto Grado e CR4 – La repubblica delle donne, tutti in onda da Cologno Monzese.