Coronavirus, Mara Maionchi dimessa dall’ospedale: come sta oggi

Sospiro di sollievo per la giurata di Italia’s Got Talent, ricoverata una settimana fa per Covid-19. Il marito Alberto Salerno ha tranquillizzato tutti sulle condizioni di salute della famosa moglie.

Mara Maionchi ha finalmente lasciato l’ospedale dove è stata ricoverata qualche giorno fa per Covid-19. A dare la lieta novella alla stampa ci ha pensato il marito Alberto Salerno. Il discografico ha prima ringraziato tutti per l’affetto ricevuto e ha poi annunciato che la moglie sta meglio e ora si trova a casa.

L’ex giurata di X Factor si sarebbe contagiata negli studi di Italia’s got Talent, dove è una delle protagoniste dal 2019. A quanto pare il programma di Sky sarebbe diventato un vero e proprio focolaio: anche Federica Pellegrini avrebbe infatti contratto il virus durante le registrazioni, insieme ad alcuni concorrenti, tecnici e produttori.

La direzione del programma ha però puntualizzato che le registrazioni sono terminate domenica 11 ottobre e fino a quel momento tutti i test a cui si erano sottoposti i vari lavoratori avevano dato esito negativo.

Durante la degenza lo staff di Mara Maionchi ha tenuto aggiornati i fan, spiegando che la 79enne era “serena e sa di essere in ottime mani”. La talent scout era stata ricoverata in un ospedale milanese in via precauzionale data pure l’età.

Nelle ultime ore Federica Pellegrini, altra giurata di Italia’s Got Talent, ha pubblicamente gioito sui social network per le dimissioni di Mara Maionchi. “Evviva! Finalmente a casa! Che tipa tosta”, ha scritto la nuotatrice a corredo di una foto che la vede protagonista proprio con la collega.

Grazie allo show di Sky Uno – la cui nuova edizione dovrebbe andare in onda tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 – Federica e Mara hanno stretto un buon legame fatto di affetto e stima. La Pellegrini non è ancora guarita dal Covid-19.

Federica Pellegrini ancora positiva al Covid-19

Di recente Federica Pellegrini ha fatto sapere a fan e sostenitori che l’ultimo tampone effettuato risulta ancora positivo. Una vera e propria grana per la sportiva, che sui social network si è mostrata piuttosto insofferente per l’intera situazione.

L’ex fidanzata di Luca Marin e Filippo Magnini è in isolamento fiduciario da oltre dieci giorni. Inizialmente la 32enne ha avuto febbre alta e perdita di olfatto e gusto ma negli ultimi giorni le sue condizioni sono migliorate. L’ultimo tampone, però, è risultato positivo. “Sto bene. Ma quando tutto questo sarà finito dovrò comunque fare tutto dall’inizio. Compresi i test al cuore e ai polmoni”, ha ammesso.