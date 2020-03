Coronavirus, GF Vip: in onda le immagini del Papa, le reazioni della Casa

Coronavirus, GF Vip 4: Signorini mostra le immagini di Papa Francesco, la reazione degli inquilini

Il Grande Fratello Vip, nonostante l’epidemia che sta flagellando lo Stivale, non si ferma (si concluderà l’8 aprile, data in cui è prevista la finale). Nel frattempo gli inquilini della Casa continuano a ricevere aggiornamenti su quello che sta accadendo fuori dal reality. A riportare le cronache funeste italiane ai concorrenti è Alfonso Signorini, giornalista, direttore del magazine Chi nonché conduttore della trasmissione del Biscione. Durante l’ultimo collegamento, andato in onda oggi, Signorini ha riportato i dati degli ultimi giorni relativi al Covid-19 e, inoltre, ha mostrato degli stralci dell’indulgenza plenaria in mondovisione concessa da Papa Francesco il 27 marzo. Un evento che ha avuto uno scenario unico: il Pontefice che ha celebrato solo, in una Piazza San Pietro deserta e sotto la pioggia. Immagini che rimarranno negli almanacchi di storia, come emblemi di questo periodo storico che ha assunto i contorni di una tragedia senza precedenti.

Aggiornamenti sul Covid-19 per gli inquilini del Grande Fratello Vip

I concorrenti rimasti nel reality hanno ascoltato Signorini e visto le immagini del Papa raccogliendosi in un silenzio tombale. Ad Antonella Elia, Andrea Denver e Antonio Zequila si sono immediatamente bagnati gli occhi di lacrime. Licia Nunez e Teresanna Pugliese, assieme ad altri, si sono fatti il segno della croce, ammutoliti e pensierosi. Dopo gli aggiornamenti sul Covid-19 e gli stralci inerenti al Pontefice, Signorini ha anche riportato alcuni passaggi salienti del discorso fatto alla nazione pochi giorni fa dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il GF Vip 4 ha perso brillantezza: inevitabile

Lo show è ormai arrivato agli sgoccioli (ricordiamo che è stato deciso di chiuderlo anticipatamente dopo che era stato allungato fino al 27 aprile). La Casa, slegata dalle vicende esterne – vive in una sorta di bolla dal resto del mondo – da quando ha saputo dell’emergenza nazionale, ha inevitabilmente perso brillantezza: inquilini più seriosi e meno inclini a vivere con spensieratezza il gioco. D’altra parte non potrebbe essere altrimenti, nonostante non siano comunque mancate liti e polemiche anche nelle scorse settimane.