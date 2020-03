Mattarella, discorso alla nazione: spunta il fuorionda sul barbiere, risate

Sergio Mattarella, discorso alla nazione: spunta il fuorionda tutto da ridere sul barbiere. L’ironia del Presidente della Repubblica (video)

Giorni drammatici per l’Italia e non solo. Il mondo è piegato dal coronavirus e i capi di stato e le figure istituzionali dei Paesi stanno cercando soluzioni e di infondere coraggio ai popoli. Anche il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella si sta impegnando a far sentire la propria voce, cercando di mantenere il suo ruolo di guida e di arbitro della democrazia del Bel Paese. E come è normale che sia, siamo abituati a vedere Mattarella in panni seri, quelli che ogni uomo rappresentate delle istituzioni dovrebbe vestire. Oggi, però, è trapelato sui media un simpatico fuorionda del Presidente, in cui viene mostrato il suo lato ironico. Il video fa riferimento alla registrazione dell’ultimo discorso che ha fatto alla nazione. E pure al Quirinale pare che abbiano gli stessi problemi dei comuni mortali. Niente barbieri a mettere a posto le acconciature degli inquilini che vi abitano. Nemmeno quella di Mattarella.

L’operatore: “C’è quel ciuffetto…” Mattarella replica con ironia: “Eh Giovanni, non vado dal barbiere neanche io, quindi…”

“Triste la nostra storia…”. A parlare è Sergio mattarella, dalle stanze del Quirinale. Il Presidente però, a un certo punto, si blocca per schiarirsi un poco la gola. “No scusi avevo un po’ di…”, fa sapere. Chi gli sta facendo il video, un tal Giovanni, gli consiglia di mettersi a posto un ciuffo ribelle: “C’è quel ciuffetto…” Mattarella allora replica con ironia: “Eh Giovanni, non vado dal barbiere neanche io, quindi…” Dopodiché Sergio riprende il discorso, sicuro di non sbagliare più. “Stavolta non lo ripetiamo più”, afferma deciso. E allora via. Ecco il Presidente della Repubblica rivolgersi agli italiani. “Mi permetto nuovamente, cari concittadini… No aspetti, no”. Ops, altro imprevisto. Alla fine Mattarella ce l’ha fatta e il discorso è andato in onda.

Il Quirinale pubblica per sbaglio il fuorionda

Ma come ha fatto il fuorionda a spuntare in rete? Il Quirinale ha pubblicato per errore su You Tube una versione non tagliata del discorso del presidente della Repubblica. Ecco spiegato l’arcano mistero.