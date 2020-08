Coronavirus, Claudio Bisio racconta il drammatico addio alla madre

Claudio Bisio si è raccontato a cuore aperto nel corso di una recente intervista al Corriere della Sera, dove tra le altre ha anche ricordato i drammatici momenti vissuti durante il periodo del lockdown. L’attore comico durante il periodo della quarantena ha infatti subito un gravissimo lutto. Lo scorso 4 aprile è venuta a mancare la mamma dello showman. In una passata intervista Claudio aveva dichiarato che i motivi della morte della madre non erano ancora del tutto chiari. La donna sembra avesse già delle patologie pregresse. Bisio ha raccontato gli ultimi strazianti momenti passati insieme a lei. Tra le cose più tristi anche i loro incontri con mascherina e guanti di lattice. Poi l’attore ha aggiunto che la madre non capiva per quale motivo i due non si potessero abbracciare. Il racconto del conduttore televisivo si è poi spostato sul tema della gestione della pandemia da parte delle autorità.

Claudio Bisio e la crisi dello spettacolo

“Il problema resta a monte, l’aver fatto decadere il ruolo dei medici di base” ha detto l’artista, per poi augurarsi che questa possa essere una lezione necessaria affinché si imponga un cambiamento. La pandemia da Coronavirus non ha messo in ginocchio solo il sistema sanitario nazionale italiano. L’economia italiana è stata pesantemente colpita dal blocco totale (o quasi) delle attività durante il periodo della quarantena. Tra i tanti settori che sono stati maggiormente colpiti dal lockdown c’è anche quello del mondo dello spettacolo dal vivo. Durante l’intervista, Bisio ha voluto parlare anche di questo settore. “La cosa più triste per un attore oggi? Le sedie vuote davanti“, ammette amaramente l’attore.

Primo progetto di Bisio con il figlio

Claudio ha sottolineato anche l’importanza degli strumenti tecnologici, che molto spesso possono far superare ostacoli apparentemente insormontabili. Per lui infatti sembrava una cosa quasi impossibile riuscire a realizzare la reunion di Zelig, grazie al web. Da qui una nuova consapevolezza, cioè quella dell’enorme potenziale che ha il digitale. Durante il periodo id quarantena, Bisio ha ideato un nuovo spettacolo “Ma tu sei felice?” che ora sta portando in scena in giro per l’Italia. Progetto che ha visto il supporto del figlio dell’attore, alunno della Nuova accademia delle belle arti. Il ragazzo è amante delle tecnologie ed è la prima volta che ha realizzato un progetto con il padre.