Coronavirus: Belen, bufala sulla vitamina C. Esperto tuona sulla showgirl

Coronavirus, Belen criticata duramente dal professor Bressanini: “Non ti devi permettere di postare ‘ad minchiam’ su vitamina C”. Bufale e fake news ai tempi del Covid-19, i vip ci cascano. Cosa è accaduto alla compagna di De Martino

Belen Rodriguez ripresa duramente da Dario Bressanini, professore universitario e divulgatore scientifico quotato che, non appena ha notato le Stories Instagram in cui l’argentina diffondeva un audio WhatsApp di una sedicente esperta che consigliava di assumere vitamina c per prevenire il coronavirus, ha tuonato sulla showgirl. Ormai da giorni le bufale sui social pullulano: cure miracolose, regimi alimentari fatti da non si sa chi per scongiurare il virus e tante altre fake news senza né capo né coda. Spesso tali informazioni inventate si diffondono con le cosiddette ‘catene’ WhatsApp. Peccato che sovente non è chiara la fonte e nemmeno il contenuto. A cascarci, stavolta, è stata la compagna di Stefano De Martino.

Audio fake, lo scivolone di Belen

“La somministrazione di vitamina C sui pazienti affetti da Coronavirus è fondamentale e sta favorendo la guarigione. È auspicabile l’assunzione di vitamina C anche in bambini, adulti e anziani, nell’ordine di 1-2 grammi al giorno”. Questo l’audio di una donna che chiede di divulgare il più possibile il messaggio fake. Tale messaggio è giunto anche a Belen che ha repostato il tutto nelle sue Stories Instagram. Mica roba da poco: l’argentina ha qualcosa come 9 milioni di followers. Insomma, trattasi di una influencer con la I maiuscola. E la questione infatti non è passata inosservata. Così Bressanini, proprietario di un canale Youtube con 400mila iscritti, ha bacchettato la conduttrice: “Da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Se hai milioni di persone che ti seguono non ti devi permettere di postare ‘ad minchiam’ su vitamina C e altre cose false in questo momento”.

Coronavirus e la bufala della vitamina c

Bressanini ha poi proseguito: “Riguardo alla vitamina C, all’acqua e limone, alla papaya fermentata e a tutto il resto… io seguo questa regola e ci azzecco sempre: se la soluzione proposta è semplice, di solito è sbagliata. Un consiglio? Toglietevi dai gruppi dove condividono quelle porcherie sulla vitamina C. Si può vivere benissimo senza stare in quei gruppi Whatsapp”. A proposito della vitamina c ha parlato anche Andrea Gori. Il direttore Malattie infettive del Policlinico di Milano, all’AdnKronos, ha dichiarato: “Smentisco nella maniera più assoluta. Nessuna vitamina C, nessuna terapia con integratori. In questo momento non esiste una profilassi efficace per il coronavirus”.