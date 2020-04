Beautiful anticipazioni americane: la soap è ferma a causa del Coronavirus

Il Coronavirus ha bloccato le produzioni di mezzo mondo, compresa quella di Beautiful. Da qualche giorno la soap opera non va più in onda sul canale CBS. Dopo lo stop iniziale – che doveva durare appena due settimane – gli attori non sono riusciti più a tornare sul set. E così, come accaduto alle soap di casa nostra – Un posto al sole e Il Paradiso delle Signore – la messa in onda di The Bold and The Beautiful (questo il titolo americano) è stata sospesa. Un vero peccato, visto che qualche mese fa Beautiful si è aggiudicata il primato di soap più vista negli Stati Uniti. Primato detenuto per ben venti anni da Febbre d’amore. Con il blocco di Beautiful in America, avverrà presto la stessa cosa anche in Italia? A quanto pare no: il fatto di essere indietro con la programmazione di circa un anno si è rivelato in questo caso un vero e proprio vantaggio.

Le puntate di Beautiful sono state doppiate in Italia con largo anticipo

Come rivelato da Twittami Beautiful, che ha avuto il piacere di incontrare alcuni dei doppiatori della soap opera, le puntate già doppiate e a disposizione di Canale 5 sono parecchie. Prima dello stop dello scorso marzo i doppiatori avevano già lavorato alle puntate che vedremo nei prossimi mesi. Dunque, programmazione ballerina permettendo, non dovremmo avere problemi ad assistere alle puntate inedite fino alla prossima estate. Non solo: con la Fase 2 che il governo sta organizzando in questi giorni si potrà tornare in sala di doppiaggio già dal prossimo maggio, in modo da lavorare agli altri episodi disponibili. Insomma, niente paura: tra le tante repliche, Beautiful resta una certezza!

Cosa vedremo nelle prossime puntate italiane di Beautiful

Nelle prossime puntate di Beautiful continua il dramma di Hope: la ragazza ha perso la figlia neonata Beth. In realtà la piccola è stata adottata inconsapevolmente da Steffy, volata momentaneamente a Parigi. Dopo Shauna, scoprono il segreto anche Xander e Thomas ma entrambi scelgono la via del silenzio per proteggere Flo e Reese.