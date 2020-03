Alex Belli e Delia Duran bloccati a Cuba per l’emergenza Coronavirus

Alex Belli e Delia Duran non riescono a tornare in Italia per l’emergenza Coronavirus

Tra i tanti italiani all’estero che non riescono a rientrare nel nostro paese ci sono anche Alex Belli e Delia Duran. I due attori, che hanno partecipato all’ultima edizione di Temptation Island Vip, si trovano a Cuba da circa un mese. Si sono recati sull’isola trenta giorni fa per dei servizi fotografici ma sono rimasti bloccati con tutti i loro collaboratori. Alex e Delia hanno difficoltà a ritornare a Milano e l’ultima decisione del presidente cubano Miguel Diaz-Canel ha preoccupato ancora di più. Come spiegato da Belli a Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso il governo cubano ha imposto ai turisti di ripartire al più presto ma i voli disponibili sono pochi e assai costosi.

Alex Belli in collegamento a Pomeriggio 5 per parlare della sua situazione

“Siamo qui da più di un mese. Il governo cubano ha deciso di far ripartire tutti i turisti entro il prossimo weekend ma ci sono pochi voli e sono molto costosi. Qui non hanno capito che un tale ammasso di persone è pericoloso per la diffusione del Coronavirus”, ha spiegato Alex Belli a Pomeriggio 5, dove è intervenuto in collegamento con la compagna Delia Duran. Al momento non è chiaro se i due riusciranno a fare rientro a Milano nei prossimi giorni.

Gli altri Vip italiani bloccati all’estero per colpa dell’emergenza Covid-19

Non solo Alex Belli e Delia Duran, altri personaggi famosi sono rimasti bloccati all’estero quando è esplosa l’emergenza sanitaria in Italia. Tra questi Soleil Sorge a Santo Domingo e Melissa Satta in Turchia, a Istanbul.