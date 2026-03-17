Corona vuole affossare il GF Vip di Ilary Blasi, le rivelazioni sulla conduttrice: “Crollerà Mediaset”

Fabrizio Corona in vena di “coronate”, tanto per cambiare. A poche ore dall’inizio del Grande Fratello Vip, che sarà guidato da Ilary Blasi dopo che lo stesso ex re dei paparazzi ha causato l’addio a Mediaset di Alfonso Signorini, il 51enne milanese ha minacciato di far scoppiare uno scandalo anche sulla conduttrice romana. In un video che sta circolando su TikTok si vede Corona ospite in una discoteca rispondere a un ragazzo che gli domanda se ha in serbo altre rivelazioni inedite su Signorini. Ed è a questo punto che Fabrizio si scaglia contro l‘ex moglie di Francesco Totti, sostenendo di aver materiale scottante anche su di lei.

Fabrizio Corona vuole affondare il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi

“Alfonsina la pazza in silenzio è stata cacciata anche da Chi. Ora loro pensano di aver messo tutto a posto; hanno sistemato, riparte il Grande Fratello con quella caciottara che mi deve ringraziare”, ha tuonato Corona, rivolgendosi in modo tutt’altro che carino nei confronti della Blasi. “Ne ho anche per lei eh!”, ha aggiunto, affermando che nei prossimi giorni pubblicherà le foto di Ilary senza veli di quando aveva 17 anni, ossia di “quando con la madre veniva nel mio ufficio perché voleva diventare famosa prima di andare con Totti e rubargli i soldi”.

Parole pesanti quelle di Corona. Non si esclude che Blasi decida di muoversi con i propri legali per querelare. Nel frattempo sembra che l’ex re dei paparazzi voglia gettare ulteriore scompiglio a Mediaset. L’attacco a Ilary infatti non sembra essere stato fatto con tempistiche casuali. Il Grande Fratello Vip aprirà i battenti oggi e pare che il 51enne abbia intenzione di seminare zizzania proprio in occasione della partenza del reality show.

La minaccia nei confronti di Mediaset

Corona è poi tornato a parlare di Signorini: “Ora lui ha finito di lavorare e pensa di poter stare tranquillo, ma fino a quando non lo mando in galera… Tra due settimane faccio sciopero della fame davanti al tribunale di Milano”. Infine la minaccia ai vertici di Cologno Monzese: “Io non smetto di vivere fino a quando non faccio crollare Mediaset e la faccio spegnere come mi hanno spento. Non hanno capito con chi stanno parlando”.

La verità sulle foto di Ilary Blasi

Per quel che riguarda l’affondo su Blasi e la menzione alle foto, quello di Corona ha tutta l’aria di essere un bluff. Gli scatti di cui parla dovrebbero essere quelli di un semplice servizio fotografico un po’ allusivo ma che non ha alcunché di sconcertante. Tra l’altro sono in rete da parecchi anni e nel 2022 furono anche pubblicati dal settimanale DiPiù che confezionò per l’occasione un’intervista col fotografo che realizzò le immagini, Angelo Genovese.