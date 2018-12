Corona confessa: verità camerino GF distrutto, news su Silvia e Asia

Fabrizio Corona, l’intervista: la verità sul camerino distrutto al Grande Fratello Vip e le nuove parole su Silvia Provvedi. Poi l’opinione su Asia Argento (“Andata via di testa”) e l’apertura a L’isola dei famosi

Fabrizio Corona continua a tenere alto il volume attorno a sé. Nella recente intervista rilasciata a Gossip.it ha fatto chiarezza su alcune questioni che l’hanno riguardato nell’ultimo periodo, spendendo anche dei pensieri sulle sue due ex Silvia Provvedi e Asia Argento e confidando che al momento si sta frequentando con una persona. In primis spazio alla voce, finora mai confermata, del retroscena che ha narrato che avrebbe sfasciato il camerino (allestito in un camper) al Grande Fratello Vip dopo la lite in diretta con Ilary Blasi. “La lite non era organizzata. Il camerino l’ho distrutto”, fa sapere l’ex re dei paparazzi…

“Asia argento è andata via di testa… Ora frequento una ragazza ma…”

“Asia Argento dopo che ha provato l’attenzione dei media con me, ora la cerca in tutti i modi. Secondo me sta sbagliando assolutamente ed è andata via di testa”, dice Corona che poi fa riferimento a un ultimo fatto di cronaca che ha riguardato l’attrice: “Se vai da Salmo sul palco, si vede che l’attenzione che avevi prima ti manca e la cerchi li, è sbagliato. Ha fatto un’enorme caz….ta”. A proposito di flirt e rapporti, qual è la sua situazione attuale? “Sono single, frequento una persona ma niente di che, vediamo” .

Le parole su Silvia Provvedi e l’apertura all’Isola dei Famosi

Sempre a Gossip.it Corona dice la sua anche sui concorrenti dell’ultimo Grande Fratello Vip. “I personaggi televisivi sono morti, non hanno più nulla da dire e nulla da dare – riflette -. Le storie che costruiscono non sono interessanti, c’è il nulla. Non si osa e non si rischia”. Un pensiero lo riserva all’ex Silvia Provvedi: “Ha fatto un buon percorso, anche se nel primo periodo è stata molto tranquilla. Diciamo che la mia storia l’ha tirata un po’ su”. Si potrebbe trovare lui un giorno nella Casa più spiata d’Italia? “L’unico reality show che mi piacerebbe fare tra qualche anno, come esperienza di vita, è l’Isola dei Famosi”. Alessia Marcuzzi è avvisata.