Corona: “Io e Belen abbiamo fatto faville” e lancia una frecciatina a Asia

Fabrizio Corona torna a fare chiarezza sulle sue passate storie d’amore

Sul primo numero del suo nuovo giornale, Fabrizio Corona torna a parlare di Belen Rodriguez. Proprio quest’oggi, 17 dicembre, è uscito il magazine online lanciato direttamente dell’ex re dei paparazzi: Corona Magazine. Su questo, si sbilancia ancora una volta sulla showgirl argentina e su quello che è stato il loro grande amore. Racconta come sono i rapporti al giorno d’oggi e cerca di fare chiarezza anche sulla sua recente e breve relazione con Asia Argento. Fabrizio, a proposito di questo, svela un ulteriore dettaglio che lascia il mondo del gossip a bocca aperta. Ma, andiamo per ordine esaminando tutto ciò che ha riportato Corona all’interno del suo stesso magazine.

Ecco cosa pensa Fabrizio Corona di Belen Rodriguez

Sull’attrice, conduttrice e showgirl Rodriguez, Fabrizio Corona dice: “Io e Belen abbiamo fatto faville, ci siamo amati alla follia. Quando si è messa con me era una semplice ragazza argentina che cercava spazietti in tv e sui giornali di gossip“. Poi continua dicendo: “Ora è la donna più amata e celebrata dello spettacolo italiano. E, lei sa che è stato soprattutto grazie a me”. Sulla sorella di Cecilia afferma, inoltre:”Per me resterà nel mio cuore finché vivrò, ma questo non vuol dire che ci esco, la vedo o ci provo. Lei ha la sua vita e io la mia. Ma il legame esiste, è innegabile!”.

Corona parla anche della recente rottura con l’attrice Asia Argento

Dato l’argomento donne della sua vita, Corona fa un lieve accenno anche ad Asia Argento e alla recente rottura. “Abbiamo fatto più prime pagine noi che i Beatles. Ci sono rimasto male quando mi ha lasciato. Ha preso oltre 50 mila euro per parlare di noi in televisione. Oggi dice di voler scendere dalla giostra. Come se ce l’avessi trascinata io per i capelli”. Dunque, un argomento che Corona, evidentemente, non ama trattare. Chissà quale replica seguirà nei prossimi giorni da parte della stessa attrice figlia del regista Dario Argento.