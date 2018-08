Corona: “…Vado lì e faccio male”. Furia dopo la fake news sul figlio

Fabrizio Corona: “Sono in…to nero… Non querelo, vado lì e gli faccio male”. La furia dell’ex re dei paparazzi dopo la diffusione di una fake news sul figlio Carlos

Corona è una furia. A far schiumare di rabbia l’ex re dei paparazzi è stata una fake news diffusa sul web nelle scorse ore da una testata giornalistica. La questione ruota attorno a Carlos, il figlio avuto da Fabrizio e Nina Moric. In particolare a fargli perdere le staffe è stato l’articolo del giornale online che nella nella giornata di ieri ha riportato alcune vecchie dichiarazioni della modella croata (risalenti al dicembre 2017), che diceva che Carlos Maria era affetto da problemi di salute. Ricordiamo che in quel periodo i giudici avevano affidato il ragazzo alla madre di Corona e che non c’è mai stato alcun riferimento specifico alla malattia. Nelle scorse ore Fabrizio, nel vedere pubblicato un articolo che ha rivangato una storia passata, ha dato la sua versione dei fatti. E non è andato per il sottile…

Corona dà l’ultimatum: “Io non querelo….”

“Sono inc…to nero – è sbottato in un paio di Instagram Stories Corona – Oggi ho letto sul sito …. una dichiarazione secondo cui mio figlio non sta bene ed è malato”. L’ex marito di Nina Moric infine affonda: “Chiunque si permettesse di scrivere una cosa del genere, che non è vero, io non lo querelo, vado lì e lo prendo e gli faccio male”. L’ultimatum dell’ex re dei paparazzi ha ottenuto il risultato sperato. Infatti, a poche ore dalla sua sfuriata, l’articolo al centro del dibattito è stato rimosso.

Zoe e Corona: la storia decolla

Problemi ‘mediatici’ a parte, Fabrizio dopo l’uscita dal carcere sta ri-pianificando la propria vita. Prima è partito con l’appianare i disaccordi con l’ex moglie Nina Moric (per il bene del figlio Carlos), poi, dopo aver chiuso la storia d’amore con Silvia Provvedi, ha iniziato una nuova relazione con la modella ventiduenne Zoe Cristofoli. I due, ha raccontato lei di recente, si sono conosciuti al Pitti di Firenze, ed è bastato uno sguardo per far partire la scintilla. Zoe ha la metà degli anni di lui ma ciò non dovrebbe essere un problema. “Alla differenza di età non ho mai dato peso” ha dichiarato la giovane influencer al Corriere della Sera. “Certamente la gente che mi conosce si chiede come mai stia con lui” ha poi aggiunto ma “A me non interessa chi è lui, cosa fa, la sua popolarità”.