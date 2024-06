Corona tuona su Cattelan: il paragone impietoso con De Martino

Fabrizio Corona si improvvisa critico televisivo e tuona contro Alessandro Cattelan, paragonandolo a Stefano De Martino e mostrando come il primo abbia fino ad ora ottenuto in Rai risultati deludenti a differenza del collega campano. Fin qui nulla di male, visto che i numeri sono numeri e certificano che l’ex conduttore di X Factor, da quando ha iniziato a lavorare per la tv di Stato, non ha affatto brillato, inanellando una serie di flop non trascurabili. Il problema sono i toni utilizzati dall’ex re dei paparazzi che è arrivato persino a dare dell’incapace a Cattelan.

Corona, ospite di Homyatol su Twitch, ha commentato gli ascolti ottenuti dal programma Da vicino nessuno è normale, andato in onda su Rai Due in prime time con tre puntate. Lo share è stato tutt’altro che entusiasmante, oscillando tra il 4 e il 5%. Tutt’altra musica per De Martino che, alla guida di Stasera Tutto è Possibile, show ereditato anni fa da Amadeus e trasmesso sempre dal secondo canale della tv pubblica, nell’ultima stagione ha ottenuto un ottimo 11.3% di share. Il paragone con Cattelan è impietoso: quest’ultimo è stato quasi triplicato.

“Avete visto la trasmissione di Alessandro Cattelan? Sì è un programma del ca**o, che fanno condurre a questo incapace e non si capisce il motivo“, ha tuonato Corona che ha aggiunto “Guardate che è uno show che costa 500.000 euro a puntata (dato da verificare, ndr)”.

L’ex re dei paparazzi ha continuato a lanciare fulmini e saette verso il presentatore di Tortona: “Volevo capire come mai questo ragazzo continua ad essere considerato un conduttore da prima serata, gli affidano programmi da un sacco di soldi ed è uno che non è capace a fare nulla. Attacco? Dico quello che penso. Non è simpatico, non è bello, non è intelligente, non fa ridere, fa programmi brutti, fa flop su Rai Due, fa flop su Rai Uno, fa flop su Netflix”. Spazio poi al paragone con l’ex allievo di Maria De Filippi: “Stefano De Martino con programmi del cavolo triplica Cattelan, uno fa il 4% e uno il 13% di share. Cattelan è peggio di Fazio, quello con la famiglia del Mulino Bianco, com’era Fedez con Chiara”.

Un paio di puntualizzazioni: Fazio, se si vuole parlare di tv e non di opinioni su simpatie o antipatie, è un’eccellenza. Lo dicono i numeri. E il miracolo dei dati di ascolto ottenuti con Che Tempo Che Fa dopo il passaggio a Nove è lì a confermarlo. Seconda cosa: non è un mistero che Corona provi una profonda antipatia nei confronti di Cattelan. In passato lo ha attaccato a livello personale in vari frangenti, dandogli del radical chic, nell’accezione più negativa del termine. Sui flop di Cattelan, nulla da obbiettare: è vero, i suoi programmi in Rai, se si guarda ai numeri, sono stati degli insuccessi. Un conto però è dire che un conduttore ha floppato, un altro è dargli dell’incapace. Cattelan resta un fior fior di professionista.