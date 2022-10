Poteva mai Fabrizio Corona arrendersi alla censura di Instagram? Naturalmente no e infatti, per aggirare il ‘bavaglio’, ha traslocato su Telegram dove le maglie sono assai meno stringenti e non c’è il pericolo di venire bannati. Ovviamente, non appena è sbarcato sulla piattaforma è tornato a tuonare su Ilary Blasi, verso la quale da anni ha il dente più che avvelenato. Così l’ex re dei paparazzi, che di recente si è visto silenziare prima il suo profilo Instagram e poi quello del figlio Carlos Maria dove era ‘migrato’, è rispuntato con tanto di minacce nei confronti della conduttrice in forza a Mediaset che, come è arcinoto, sta affrontando una separazione ultrà turbolenta con l’ex marito Francesco Totti.

Corona, pochi giorni fa, ha aperto un canale Telegram che al momento conta più di 12mila iscritti. Ed è da qui che ha promesso di proseguire il suo “game” contro la Blasi. Fabrizio, tramite un breve filmato, ha assicurato che a brevissimo scatenerà l’inferno su Ilary, dicendosi pronto a diffondere scoop scottanti inediti sull’ex Letterina di Passaparola. “E allora, ora, cara mia, visto che tu mi hai abbassato il microfono, io dirò la verità come deve essere detta. Preparati. Perché adesso scateno l’inferno”, ha scandito Corona in riferimento allo scontro che ebbe con la showgirl romana al Grande Fratello Vip.

L’ex re dei paparazzi ha dato appuntamento ai suoi seguaci a lunedì 3 ottobre. In quella data ha assicurato che inizierà a fare delle roboanti rivelazioni sul conto della presentatrice de L’Isola dei Famosi. “Racconteremo tutto quello che non si può sapere”, ha chiosato Corona. Non resta che rimanere sintonizzati sul ‘Canale Fabrizio’ su Telegram. Per il momento c’è stato molto fumo e poco arrosto: l’ex marito di Nina Moric, vuoi perché è stato silenziato da Instagram vuoi perché ha scelto di restare zitto, oltre continuare a dire di essere al corrente di segreti sconvolgenti non ha sganciato alcuna bomba. Insomma, tanto chiasso ma poca ciccia.

Nel frattempo prosegue il braccio di ferro tra Ilary e Totti. I due ex coniugi non hanno trovato un accordo e l’unica strada percorribile al momento è quella che porta dritti dritti al tribunale. La favola si è tramutata in un incubo zeppo di avvocati e carte bollate.