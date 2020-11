Corona svela i suoi cachet monster: d’Urso (Live) e Chi, quanto pagano

Fabrizio Corona senza filtri. Non una novità per l’ex re dei paparazzi, che di peli sulla lingua ne ha sempre avuti ben pochi, in ogni sede, in ogni situazione. Però stavolta è differente, perché ha affrontato tanti temi che lo riguardano con un contraddittorio, rilasciando una lunga e intima intervista a Vanity Fair. Una corposa confessione in cui non ha esitato a descrivere chi è Corona, da quali demoni è inseguito e pure quanti soldi ricava da ospitate tv o interviste date ai magazine.

A proposito di piccolo schermo, di recente è tornato ospite da Barbara d’Urso, con la quale ha un rapporto di ‘odio e amore’ da parecchio tempo. Inevitabile secondo Fabrizio un suo intervento in tv, dopo che Nina Moric, sua ex moglie nonché madre di suo figlio Carlos, gli ha lanciato accuse pesanti.

“La d’Urso mi frutta 50.000 euro e io le ho fatto fare il 26% di share, mentre sulla Rai c’era Conte che spiegava il nuovo dpcm. E poi mi segua, se io non fossi andato dalla d’Urso per il video pubblicato da Nina Moric, dove avrei potuto farlo?”

Corona spiega ulteriormente la sua scelta, dicendo che il palco offerto dalla trasmissione condotta dalla presentatrice campana è uno dei più popolari d’Italia e dunque una forte cassa di risonanza per far valere le proprie ragioni. Sempre in tema di compensi ricavati dai media, l’imprenditore fa intendere anche quanto avrebbe potuto guadagnare da un’intervista al magazine Chi, simile a quella concessa a Vanity Fair. La giornalista, tra il serio e il faceto, gli chiede quanto denaro ha perso durante le 2 ore di chiacchierata con lei. Fabrizio così replica:

“Direi 15mila euro, quelli che mi avrebbe dato Chi se questa intervista l’avessi data a loro”.

Corona torna poi sulle accuse lanciategli dall’ex moglie. Nina Moric nei giorni scorsi ha persino pubblicato via social degli estratti di alcune telefonate avute con l’ex. Telefonate in cui si sente quest’ultimo dire frasi molto dure. Come ad esempio quella che recita: “Io penso che sarei arrivato quasi al limite di venire due giorni fa e prenderti la testa e fracassartela contro un angolo in modo da ucciderti e non vederti mai più”.

“Ho detto una cosa grave, lo so… Perché ero, e sono, fuori di me per quello che lei ha fatto con nostro figlio. Se ho menato tanto le mani fuori casa, mai e poi mai l’ho fatto con i miei affetti: non sono una persona violenta. Mai dato una sberla a Carlos, mai sfiorata una donna. Le ho sempre e solo prese dalle donne”.

Corona e il rapporto con le droghe: “Usavo cocaina per reggere i ritmi”

Corona ha anche parlato del suo rapporto con le droghe, in particolare con la cocaina, precisando di non farne più uso, anche perché si sottopone a controlli settimanali e mensili e rischia, se dovessero trovare tracce di stupefacenti nelle sue analisi, di tornare in carcere (ora è agli arresti domiciliari a Milano).

Non solo: precisa di non averne mai fatto uso per fare baldoria fine a se stessa come, afferma sempre Corona, “il “50% degli artisti e i figli dei più grandi industriali che spendono 30mila euro di coca a weekend”. Quindi? Perché ne faceva uso? “Era la chimica che mi serviva per reggere i ritmi”.