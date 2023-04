Corona sulle chat a Giletti: “Mica è pubblicare il p*rno di Belen”

Fabrizio Corona rompe il silenzio sul caso di Massimo Giletti. Da giorni non si parla d’altro che dell’improvvisa sospensione di “Non è l’Arena”, programma in onda da anni su La7. Le motivazioni dietro la scelta repentina e drastica della rete e del direttore Umberto Cairo non sono ancora note, a quanto pare neanche allo stesso Giletti che si è detto molto dispiaciuto soprattutto per tutti i suoi collaboratori che, da un giorno all’altro, si sarebbero ritrovati senza un lavoro. In ogni caso, le ultime indiscrezioni sullo scandalo sembrano coinvolgere l’ex re dei Paparazzi.

Secondo alcuni rumor, infatti, Fabrizio Corona avrebbe fornito a Giletti le chat del boss mafioso Matteo Messina Denaro, mostrate poi nel famigerato servizio di “Non è l’Arena”. Ebbene, dopo l’uscita del gossip, l’imprenditore è intervenuto e ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram per mostrare tutto il suo supporto all’amico. Questo l’esordio della lunga lettera:

Amico mio, amante della verità, persona buona. Questo è Massimo. Un grande professionista un uomo che vive ‘del’ e ‘per’ il suo lavoro. Un giornalista televisivo che si è messo in gioco e ha creato di fatto una voce nuova nel panorama televisivo e dell’informazione.

Fabrizio Corona: l’attacco a Selvaggia Lucarelli

Corona ha poi attaccato i giornalisti che, a detta sua, non avrebbero mai nutrito grande stima verso Massimo Giletti, citando proprio un determinato sistema che non avrebbe mai accettato il conduttore. Sempre in riferimento ai giornalisti, Fabrizio si è scagliato contro Selvaggia Lucarelli. La giudice di “Ballando con le stelle” ha condiviso una storia, commentando la collaborazione tra i due con un eloquente “Mamma mia”. Uno sdegno decisamente fuoriluogo secondo l’ex paparazzo, che ha contrattaccato la giornalista riportando alla luce alcuni dei suoi personali scandali, incluso uno in particolare con la sua ex fidanzata, Belen Rodriguez:

Mamma mia che scoop. Mica è divulgare il video porno di Belen o insultare la Zanicchi.

Fabrizio Corona: la verità sulla collaborazione con Massimo Giletti

Dopodiché, Fabrizio ha ammesso di aver lavorato insieme al giornalista, difendendo il loro rapporto professionale e schierandosi contro coloro che avrebbero lasciato i vari autori e collaboratori di “Non è l’Arena” senza un impiego:

Sì, abbiamo collaborato e se questa non è per voi giornalisti “chic”, una cosa degna, significa che abbiamo lavorato bene. Conosco i professionisti validissimi del team della trasmissione; autori preparati e maestranze di grande livello. Tutta gente lasciata a casa senza alcun riguardo. È questa la battaglia che dovreste fare voi flaccidi e mediocri scribacchini da due soldi servi da sempre di un sistema editoriale manipolativo e di status quo. Invece, come sempre, il vero show è la sofferenza del prossimo.

Per concludere il messaggio d’affetto sotto una foto di lui e Massimo Giletti sottobraccio, l’ex di Nina Moric ha poi scritto: “Ti voglio bene Massimo, non mollare proprio ora. Con affetto e stima Fabrizio”. Ma, non è finita qui. Fabrizio si è sfogato anche sul suo profilo Telegram, dove condivide spesso i suo scoop in anteprima. Nella chat, il 49enne ha nuovamente spiegato la sua versione dei fatti:

La società con cui collaboro lavora da sempre con tantissime trasmissioni televisive, anche con Non è L’Arena. Si occupa di vendere materiale esclusivo di inchieste giornalistiche e casi di cronaca, nazionali e internazionali.

In aggiunta, ha poi allegato alla conversazione alcune fotografie di diverse chat di WhatsApp scrivendo: “Ecco qui il materiale esclusivo, mai pubblicato prima: fotografie che MMD mandava durante la sua latitanza a sue amiche strette annesse di didascalie scritte di suo pugno e alcuni audio esclusivi. Fare informazione non è un reato”.