Tapiro d’oro a Giletti: la reazione del giornalista e le parole di Cairo

Massimo Giletti torna a parlare dello scandalo con La7 a “Striscia la Notizia“. Sta facendo molto scalpore in questi giorni la notizia dell’improvvisa sospensione del programma di Giletti, “Non è L’Arena”, da parte della rete che lo ospita da anni, ovvero La7. La decisione è stata presa da un giorno all’altro, senza alcun preavviso, lasciando il conduttore e tutto il pubblico completamente basiti e senza parole. Lo stop al programma avverrà fin da subito, difatti già a partire dalla prossima domenica, 16 aprile, il talk show politica non verrà più trasmesso sulla rete.

Secondo alcune voci, la decisione sarebbe stata presa a causa di un presunto riavvicinamento di Giletti con la Rai. Tuttavia, sia l’azienda che il conduttore stesso hanno negato questi gossip, lasciando ancora un velo di mistero sul perché di questo drastico cambiamento. D’altro canto, Massimo non ha nascosto la sua delusione, comunicando in una nota a “Repubblica” di sentirsi molto dispiaciuto soprattutto per le 35 persone che lavorano con lui da anni al programma. Oggi, 14 aprile, il giornalista ha chiarito ancora una volta la sua posizione.

Nella puntata di venerdì 14 aprile di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’oro a Massimo Giletti, proprio a causa del dibattito generatosi dopo la chiusura improvvisa e (per ora) immotivata di “Non è l’arena“. “Non è che Fabio Fazio, che la fece mandare via dalla Rai…”, ha esordito Valerio Staffelli, cercando di provocare Giletti. Ma, il 61enne torinese ha subito messo a tacere questa teoria. “E Fazio andrebbe a La7? Neanche i Dumas padre e figlio potrebbero scrivere una sceneggiatura di questo tipo. Ma Cairo è più bravo ancora”, ha contestato. Dopodiché, ha aggiunto una battuta scherzosa: “Magari vengo a Mediaset”.

Ancora nessuna linea definitiva sui motivi dietro la sospensione repentina di “Non è l’Arena”. Giletti ha continuato a ribadire di non sapere nulla, spiegando di dover a chiedere a Urbano Cairo, il direttore di La7, per delle lucidazioni a riguardo. “Forse l’ha fatto perché sono juventino”, ha poi aggiunto. Staffelli ha poi subito insinuato che dietro questa vicenda potrebbe esserci il collegamento con lo speciale dedicato a Matteo Messina Denaro. Al che, il giornalista ha risposto: “L’Italia non è ancora pronta ad ascoltare certe verità, fa più comodo tenerle nei cassetti”.

Per concludere, c’è stato anche il momento gossip. Avendo Giletti tutto per sè, Staffelli ne ha subito approfittato per domandargli della presunta storia d’amore con la sciatrice olimpionica, Sofia Goggia. Tuttavia, il giornalista è stato impassibile e si è rifiutato di parlare di quello che ha definito come il “niente“.

Massimo Giletti cacciato da La7: la a risposta di Umberto Cairo

Oggi 14 aprile è arrivata la risposta del direttore di La7, Umberto Cairo, alle ultime vicissitudine con Massimo Giletti. Ecco le sue parole: