Corona furioso a Striscia la notizia: una persona cara l’ha tradito

Tapiro di Striscia la notizia a Fabrizio Corona: l’ex re dei paparazzi parla della sua nuova vita da single

Fabrizio Corona protagonista della puntata di Striscia la notizia di lunedì 8 ottobre 2018. L’ex re dei paparazzi ha ricevuto il Tapiro d’Oro per via della notizia sulla donazione rifiutata dal Telefono Rosa. Una notizia che Corona ha bollato come fake news, chiarendo che quanto trapelato è tutto falso. Nel frattempo a Valerio Staffelli Fabrizio ha parlato della sua vita privata, di come è cambiata dopo il periodo in carcere e la fine della relazione con Silvia Provvedi, ora impegnata al Grande Fratello Vip. “Non so più amare, ho perso il cuore”, ha ammesso l’uomo a proposito della sua sfera più intima.

Corona: “Una delle persone più importanti della mia vita mi ha fatto una cosa orribile”

“Sono in….tissimo con una persona che ha vissuto con me per 15 anni. Mi ha fatto la cosa più orribile che mi potesse fare. Non dico il nome ma lo vedrete sui giornali”, ha poi raccontato Fabrizio Corona a Valerio Staffelli di Striscia la notizia. Chi sarà? Per il momento l’ex marito di Nina Moric preferisce non aggiungere altro. Più chiare invece le parole circa la donazione al Telefono Rosa, associazione che difende le donne vittime di violenza.

Fabrizio Corona: “Mia donazione al Telefono Rosa? Smentisco, è una fake news”

“Non è vero, è una fake news. E smentisco anche che non abbiano accettato i soldi perché erano falsi”, ha assicurato Fabrizio Corona.