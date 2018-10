Corona riceve il Tapiro: “Donazione rifiutata dal Telefono Rosa? Fake news”

By

Striscia la notizia, Tapiro d’Oro a Fabrizio Corona per la notizia sulla donazione rifiutata dal Telefono Rosa

Dopo Belen Rodriguez è il turno del suo ex fidanzato. Fabrizio Corona è stato attapirato da Striscia la notizia perché l’associazione Telefono Rosa (che aiuta le donne vittime di violenza) avrebbe rifiutato una sua donazione da 2.000 euro. L’ex re dei paparazzi – che ha ricevuto il Tapiro d’Oro dall’inviato Valerio Staffelli – ha però seccamente smentito l’ultima notizia che lo riguarda. “Non è vero, è una fake news. E smentisco anche che non abbiano accettato i soldi perché erano falsi”, ha assicurato l’ex marito di Nina Moric. Il video della consegna del Tapiro a Corona verrà mandato in onda nella puntata di lunedì 8 ottobre.