Corona: “Rivoluzione tv: Ilary a Las Vegas, Lucarelli a Temptation”

È tempo di cambiamenti importanti in Mediaset e Rai. Dopo l’addio di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, sono molti i volti che stanno abbandonando le rispettive ‘dimore’ per entrare in delle vere e proprie ere televisive. Dal prossimo autunno, infatti, Barbara d’Urso non condurrà più Pomeriggio Cinque e il suo contratto con la Mediaset scadrà a dicembre. Altro abbandono è quello di Bianca Berlinguer alla Rai, che pare possa approdare preso nell’azienda gestita da Pier Silvio Berlusconi. Ebbene, non poteva certo esimersi dal commentare questa rivoluzione colui che è cresciuto a pane e televisione e che conosce tutti nel mondo dello spettacolo. Di chi si tratta? Stiamo parlando dell’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona.

Corona è solito scrivere le sue personali opinioni sui diversi fatti di cronaca sia sul suo gruppo Telegram che sul suo profilo Instagram, dando sempre dei commenti molto taglienti. Anche questa volta, dunque, non poteva evitare di dire la sua in maniera sicuramente piccata e provocatoria. In una storia Instagram, Fabrizio ha iniziato ad elencare tutti i personaggi chiave di questa rivoluzione televisiva, citando anche Ilary Blasi, la quale pare non sarà più al timone de l’Isola dei Famosi:

Finito il mondo D’Urso, finita finalmente l’epoca di Fazio, la Berlinguer a Mediaset, la Gentili alle Iene, la Blasi a Las Vegas (per sempre con prossima apertura Onlyfan). Facci con un suo programma, Zorzi Radicalgay tipo Vanity e Co in un mondo di business tutto loro… La televisione informazione sta cambiando e ci sarà una rivoluzione (la Lucarelli a Temptation con il suo Fedez, il tipo che cucina)… Voi siete pronti? voi del settore sapete cosa fare? (Dando per scontato che il mondo trap dura al massimo due anni) Io si.

Insomma, Fabrizio Corona ne ha veramente per tutti. Non poteva mancare, ovviamente, la frecciatina a Ilary Blasi, con la quale i rapporti sono da sempre molto tesi. Tutto partì nel 2005, quando l’ex letterina era incinta del suo primo figlio Cristian e Corona diffuse il gossip secondo il quale Francesco Totti l’avrebbe tradita con Flavia Vento. La cosa non andò mai giù alla conduttrice, tanto da arrivare a rinfacciargliela ben 13 anni dopo, durante una diretta del Grande Fratello Vip 3 nel 2018. Proprio durante una puntata del reality, i due ebbero un forte scontro, che in molti ricordano ancora oggi.

Ovviamente, quella di Fabrizio era solamente una battuta, ma chissà se Ilary deciderà di rispondere alla provocazione. Altra bordata anche per Selvaggia Lucarelli, con la quale la ‘guerra’ va avanti ormai da anni. Corona non si è rivolto solo a lei, ma anche al suo compagno, Lorenzo Biagiarelli, definendolo il suo “Fedez”, inteso sicuramente non come un complimento.