Corona, rivelazioni shock sui cachet nei reality: “Quanto prendono”

Fabrizio Corona è stato ospitato nel podcast MondoCash. Nel corso della puntata si è abbandonato ad alcune rivelazioni in merito ai cachet dei vip. Nello specifico ha rivelato quanto guadagnerebbero per partecipare ad alcuni reality, citando in particolare l’Isola dei Famosi e Tu si que vales. Scopriamo insieme che cosa ha detto.

L’ex fotografo ha voluto fare chiarezza in merito ai guadagni dei vip per le ospitate e le partecipazioni in alcuni programmi, soffermandosi soprattutto sui reality show. Rispetto al passato le cose sarebbero cambiate drasticamente ed i cachet, da sempre, possono variare in base al personaggio. Parlando nel podcast MondoCash, Corona ha spiegato come rispetto ad anni fa circolerebbero molti meno soldi. I cachet di oggi, stando alle sue parole, sarebbero difatti calati moltissimo, addirittura del 97%.

Fabrizio ha fatto anche un esempio per spiegare meglio la situazione attuale, parlando della sua esperienza da fotografo. Dal 2000 fino al 2010 un servizio fotografico lo vendeva a circa 150.000 euro, arrivando talvolta anche a 200.000. Oggi, stando a quanto detto dall’ex fotografo, il sevizio fotografico più alto starebbe intorno ai 3.000 euro. Ha poi spiegato come funzionava anni fa con i cachet per le diverse ospitate. Tutto si basava sulla prima ospitata. Se ad esempio un vip prendeva 50.000 euro per le ospitate successive si facevano contratti in base a quello ed i prezzi erano sempre molto alti. Lo stesso discorso funzionava per i conduttori.

Proprio in merito Corona ha voluto fare l’esempio di Belen Rodriguez a Tu si que vales. Stando alle sue dichiarazioni, nelle prime stagioni del talent show, Belen guadagnava sui 20.000 euro a puntata. Oggi il cachet si sarebbe ridotto drasticamente, arrivando a soli 2.000 euro. Per quanto riguarda invece le partecipazioni ai reality, questo cambierebbe in base alla fama dei vip. Per l’Isola dei Famosi quello che avrebbe preso un cachet più alto sarebbe stato Joe Bastianich, tutti gli altri, stando alle parole di Corona, avrebbero preso sui 500 euro lordi a settimana.

Qui di seguito le sue parole:

Joe Bastianich è il più famoso con il cachet più alto, ma gli altri prendono poco. Per il resto vanno sui 500 Euro lordi a settimana, altri poco più. Io ricordo la mia esperienza, ho fatto solo un reality.

Ed a proposito di esperienze nei reality, Fabrizio ha parlato della sua alla Fattoria dove rimase per 14 giorni. Stando alle sue parole, in quell’occasione avrebbe preso sui 200.000 euro. A riguardo ha rivelato anche di aver potuto tenere con sé il cellulare. Ha citato infine la sua partecipazione a Squadra Antimafia, per cui avrebbe preso tra i 100.000 e i 150.000 euro.