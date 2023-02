Fabrizio Corona, dopo mesi di assenza forzata dai social, ha ripreso possesso del suo profilo Instagram. Nelle scorse ore il suo account è stato riattivato. Una decisione giunta grazie a una sentenza. Nella fattispecie il giudice civile di Milano Serena Nicotra ha ordinato a Meta Platforms Ireland Limited, vale a dire la società che è titolare di Facebook e Instagram, la riattivazione del profilo dell’ex re dei paparazzi. Corona, tramite i suoi legali Ivano Chiesa, Giorgio Molinari e Giulia Ferrari, ha presentato un ricorso d’urgenza lo scorso novembre. Il Tribunale di Milano ha accolto le richieste dell’imprenditore ed ha provveduto a far riattivare i suoi account dopo che erano stati “disabilitati senza preavviso e senza una motivazione espressa”.

“UN ANNO SENZA INSTAGRAM HA ROVINATO LA MIA SERENITÀ. AGOSTO 2022 NOTO”, ha scritto Corona nelle scorse ore, a corredo di un video in cui lo si vede rilassato su una barca mentre stava trascorrendo dei giorni di vacanza estivi. Sotto al post si sono fatti vivi centinaia di followers. Tra questi è spiccata, a sorpresa, l’attrice Laura Chiatti, che ha piazzato un cuore rosso, evidente segno di vicinanza e di sostegno all’ex re dei paparazzi.

Poco prima di di pubblicare il sopracitato post, Corona ne aveva postato un altro. Anche in quel frangente aveva usato toni drastici:

“Non fidarti di nessuno, tu non devi e non puoi fidarti mai di nessuno. I miei migliori amici, gente a cui ho dato il mio cuore , la mia anima, il vero Fabrizio Corona… Le loro famiglie e i loro parenti… Tutti mi si sono girati contro, tutti mi hanno usato nel momento in cui avevo bisogno di loro. Quando ero solo, mi hanno pugnalato alle spalle. Io oggi sono solo, non ho amici, perché i pochi che avevo mi hanno tutti tradito e pugnalato alla schiena. La paura è più forte dell’amore, ricordatevelo. Tutto l’amore non ha significato niente, tutto l’amore che ho dato nel momento in cui si è trasformato in paura. Ma io sono un soldato, non perdo mai e torno sempre. L’unica cosa al mondo che mi può fermare è la morte. Uccidetemi, se no tornerò sempre”.