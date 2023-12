Corona: “Questo dildo è il caffè di Ilary Blasi. Lei mi ha chiamato”

Continuano le frecciatine di Fabrizio Corona rivolte a Ilary Blasi. L’ex re dei paparazzi è stato ospite al programma Peppy Night di Peppe Iodice, sul canale 21 e qui ha parlato nuovamente del “caso del caffè”, presentandosi con un dildo. Corona ha svelato che la conduttrice lo ha chiamato dopo l’uscita del docufilm e le ha chiesto di fare pace, a ciò Corona avrebbe risposto: “Prendiamoci un caffè“.

In trasmissione, Fabrizio ha mostrato un dildo a forma di martello ed ha spiegato che è stato proprio grazie a questo gioco che ha ricevuto la chiamata di Ilary. Ma lui non le crede: sembra impossibile che abbia preso solamente un caffè a Milano, a casa del misterioso ragazzo.

“Questo è un martello, ma non è un martello. Per provocarla, dico, senti Ilary come è possibile che tu hai preso un caffè e basta? È possibile che hai preso solo il caffè? Usando questo gioco, gli dico: Ilary ma è possibile che hai preso solo un caffè? Lei, per merito di questo martello, mi ha telefonato. È sempre una questione di caffè“.

Fabrizio ha ammesso di aver provocato la Blasi, poi ha voluto lanciare un altro scoop, seppur queste cose le aveva già annunciate su Dillinger News.

“Lui, il famoso ragazzo del caffè è uno che conosco. Si chiama Cristiano ed è un bel ragazzo. Ha preso il caffè con Ilary, ma non solo il caffè. Si sono frequentati e mi faccio serio: fatta per fatta, ma dillo, no? Io qui ho detto e lei lo ha ammesso nella serie che io avevo ragione. Lo dice nella serie. Arrivati a questo punto, che cambia?“

Corona continua dunque a voler svelare segreti sulla fine del matrimonio tra Ilary e Totti e ha promesso che presto annuncerà nuove storie finora mai uscite. Dopo le sue dichiarazioni, però, non sono mai arrivate repliche né da parte della conduttrice, né da parte di Francesco Totti.

Unica: il docufilm

Nel documentario realizzato per Netflix, Ilary parla della fine del matrimonio con Francesco, raccontando una sua versione dei fatti. La conduttrice ha parlato della prima crisi, che sarebbe iniziata perché lei, senza dire nulla al marito, è andata a prendere un caffè a casa di un ragazzo a Milano.

Secondo quanto raccontato dalla Blasi, da quel momento si è rotto qualcosa e poco dopo è uscita la notizia della frequentazione con Noemi Bocchi. Nel documentario, Ilary racconta come l’ ha scoperto, di aver ingaggiato un investigatore privato e di come ci fosse molta omertà a Roma su questa storia. Sempre in Unica, Ilary, in chiusura, ha affrontato anche la questione dei rolex e delle borse che, secondo Francesco, lei gli avrebbe sottratto.

Non sono arrivate le repliche da parte del Pupone, dopo tutte le rivelazioni fatte dall’ex moglie, ma a gennaio, i due si vedranno in tribunale per il divorzio.