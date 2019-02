Corona festeggia primo anno di libertà, lo sfogo: “Combatterò fino alla fine”

Fabrizio Corona ad un anno dalla sua scarcerazione festeggia sui social: “Viva la libertà”

Dalla scarcerazione di Fabrizio Corona, ad oggi, è passato esattamente un anno. A ricordarlo ai fan, poche ore fa, c’ha pensato l’ex re dei paparazzi in persona sui social che, attraverso una serie di video pubblicati su Instagram stories, ha voluto festeggiare a suo modo questo giorno. “Oggi per me è una giornata molto, molto, molto importante: 21 febbraio 2018 uscivo dal carcere. Oggi è un anno che sono libero” ha dichiarato Corona. Poco dopo, sempre sul suo profilo, sulle note di Jovanotti, Fabrizio ha cantato sorridente: “Viva la libertà”. Poi, percò, si è lasciato andare in uno sfogo che non è certo passato inosservato.

Fabrizio Corona senza filtri su Instagram: “Un anno di libertà… combatterò fino alle fine”

Al di là di quello che abbiamo visto e sentito dalla bocca di Fabrizio Corona oggi su Instagram, dopo tutto quello che è successo, possiamo solo provare ad immaginare quanto sia stato ricco di emozioni raggiungere questo giorno per l’ex fotografo. Alle persone che lo seguono sui social e a chi, oggi e sempre, lo ha supportato, Corona ha poi rivolto il suo sfogo. “Un anno di libertà” ha detto prima l’ex marito di Nina Moric a denti stretti e quasi sottovoce. Lo stesso, poi, con un tono decisamente più deciso e arrabbiato ha urlato: “Combatterò fino alla fine. A costo di rimetterci la vita”.

Fabrizio Corona di nuovo innamorato? Il gossip sulla nuova fidanzata: si chiama Alessandra e fa l’attrice

Fabrizio Corona, stando alle ultime indiscrezioni, pare non sia più single. L’ex fotografo, dopo aver chiuso con Asia Argento, sembrerebbe aver trovato l’amore tra le braccia di un’altra donna. Quello che sappiamo di lei, almeno fino ad oggi, è che si chiama Alessandra, che è un’attrice (impegnata per lo più al teatro) e che non vede di buon occhio il gossip. Per questo avrebbe chiesto a Corona di mantenere la loro storia privata e di non darla in pasto ai giornali.