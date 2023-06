Corona: “Perché Fedez e Ferragni non parlano di Berlusconi”

La morte di Silvio Berlusconi ha inevitabilmente colpito l’intero Paese, generando moltissime reazioni, diverse e contrastate. Sono stati tanti i vip e non che hanno ricordato l’ex premier, esprimendo le proprie condoglianze alla famiglia. Non tutti, però, hanno parlato della notizia in maniera positiva. C’è chi ne ha approfittato per ribadire il proprio disappunto verso l’imprenditore, come Giorgia Soleri o il rapper Gemitaiz. Tuttavia, due personaggi molto noti del mondo dello spettacolo sono stati stranamente in silenzio stampa, ovvero Chiara Ferragni e Fedez. Un silenzio che ha insospettito diverse persone, uno tra tutti l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona.

Dalla morte di Berlusconi, Fabrizio Corona è stato molto attivo sui social per mostrare tutta la sua stima nei confronti del leader di Forza Italia. Inoltre, l’imprenditore ha anche preso le sue difese contro Gemitaiz, che ha commentato la notizia della scomparsa del politico scrivendo sul suo profilo Instagram “Alleluja“. “Gemitaiz sei un povero cog**one frustrato infelice e insoddisfatto della tua vita di me**a”, ha risposto Fabrizio. Ma, l’ex paparazzo ha avuto da ridire anche sulla ‘royal couple italiana’, i Ferragnez, condividendo con i suoi followers una teoria riguardo il loro atteggiamento nei confronti della morte dell’ex premier:

Mi domandavo, poco fa, pensando alla mia discussione con Gemitaiz perché Federico Lucia e Chiara Ferragni non hanno espresso una sola parola, né di cordoglio né di commento, sulla morte di un uomo, un cittadino milanese, un imprenditore che li fa lavorare? Loro che sono degli influencer e che in teoria dovrebbero far pensare e riflettere il loro pubblico… Risposta: sarà forse per le obbligate ideologie politiche che devono rappresentare i coniugi in questo momento politicamente corretto? Per non perdere i contratti?

Insomma, secondo Corona la scelta presa da Fedez e Chiara è dettata dalla paura di ricevere critiche dal loro pubblico, che non condivide certamente gli ideali di Silvio Berlusconi. Allo stesso tempo, però, i due non hanno voluto neanche esprimersi in maniera negativa, come hanno fatto altri, sempre per evitare una bufera mediatica. Infine, l’ex di Nina Moric ha anche citato un verso di una canzone del rapper risalente al 2011, “Penisola che non c’è”, dove attaccava pesantemente il fondatore della Mediaset. “Bella Silvio latin lover, tro*e ministri ad honorem, perdita di sensi, perdita dell’onore”, è stata la frase riportata da Fabrizio.

C’è da dire che l’opinione espressa da Corona è stata condivisa anche da parecchi utenti di Twitter, i quali hanno trovato ambiguo il silenzio dei coniugi più famosi del web. A tal proposito, hanno anche ricordato una videochiamata avvenuta tra Fedez, la Ferragni e Silvio Berlusconi nel 2020, quando quest’ultimo li chiamò per congratularsi per l’Ambrogino D’oro, il riconoscimento ricevuto dalla coppia per l’impegno dimostrato durante l’emergenza sanitaria del Covid-19.