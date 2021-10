Corona, padre e figlio si svelano: “Belen gentile, ma con Nina si scannava”

Fabrizio Corona e suo figlio Carlos Maria hanno rilasciato una lunga intervista di coppia al magazine Chi. Per il 19enne si tratta del primo colloquio pubblico approfondito. Il giovane ha parlato in modo dettagliato di come ha vissuto gli anni di prigione del padre che di recente ha trovato un equilibrio con Nina Moric. Nessun ritorno di fiamma, ma l’ex coppia è tornata a remare nella stessa direzione per il bene del suo frutto d’amore. Il primo a prendere parola è stato Fabrizio che ha spiegato cosa è accaduto a Carlos quando è stato portato in carcere di recente (ora è di nuovo agli arresti domiciliari).

“Prima è stato un po’ in una clinica a Milano, è uscito, stava bene, poi meno. Allora la mamma lo ha portato in Croazia – Nina lì ha i parenti fra cui un medico -. Poi però ci ha litigato“. Così Corona che ha aggiunto che quando è uscito l’ultima volta dal carcere non sapeva nemmeno dove si trovasse il figlio. Quest’ultimo si è fatto vivo per dare notizie. “Aveva ossessioni nei confronti di cose e persone – ha raccontato ancora Fabrizio – Nina ha deciso di portarlo in Svizzera e mi sono arrabbiato da morire“.

L’ex re dei paparazzi si è calmato quando ha rivisto Carlos, comprendendo che in Svizzera aveva trovato la serenità. Ora con la Moric sono stati riappianati gli attriti. Di giorno il 19enne passa molto tempo a casa del padre mentre la sera raggiunge la mamma. Il ragazzo non smette di nutrire quello che definisce il suo “sogno”, ossia che Nina e Corona “tornino assieme”. Al momento, però, basta la tregua, dopo anni di battaglie giudiziarie. Inoltre Carlos è quasi sicuro che la madre “sia ancora innamorata di papà”.

Al 19enne gli viene poi domandato come si è comportata Belen Rodriguez nei suoi confronti (si ricorda che Fabrizio, dopo aver troncato con Nina, ha vissuto un’intensa e chiacchierata love story con la modella argentina). “Era molto gentile”, ha narrato candidamente il 19enne. Parola all’ex re dei paparazzi: “Belen lo amava molto, con tutte le difficoltà, con il fatto che Nina rompeva”.

Corona a questo punto ha dato ulteriori dettagli relativi ai non buoni rapporti che ci furono tra la modella croata e quella sudamericana. Prima ha sottolineato che ha fatto il “padre dal 2002 al 2008″, dopodiché è giunta la separazione. Il figlio lo vedeva nei fine settimana: “Belen e Nina si scannavano perché Nina diceva a Carlos: ‘Non la salutare, non la baciare'”.

Il filo del discorso lo ha ripreso Carlos, ricordando gli anni difficili di quando andava a trovare il padre in carcere. Mille controlli e file di ore prima di accedere al colloquio. Furono momenti non semplici. A rammentarli è sempre il 19enne che ha spiegato che anche in quelle occasioni Nina e Fabrizio a volte litigavano e che il padre in qualche frangente narrava “cose assurde”. Ad esempio? “Una volta mi ha detto che c’era uno che girava con la testa tagliata di un altro per il carcere”.

Corona ha puntualizzato che in realtà, in quei casi, faceva il “pirla” per non farsi vedere giù e per cercare di infondere il più possibile serenità al figlio.