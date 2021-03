Corona, Nina Moric rompe il silenzio e racconta uno spinoso retroscena

Nina Moric torna a parlare di Fabrizio Corona, rilasciando le prime parole su di lui da quando è stato ricoverato in psichiatria, all’ospedale Niguarda di Milano, in attesa di essere trasferito in carcere. Subito dopo la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha stabilito di togliere gli arresti domiciliari all’ex re dei paparazzi, la modella croata, tramite il suo legale, aveva fatto sapere di non voler commentare la vicenda, optando per il silenzio, “nel rispetto umano della persona di Fabrizio Corona”. Ora qualche parola la spende, via social, rivelando un retroscena spinoso.

Nella fattispecie Nina, replicando a un follower che l’ha invitata ad aiutare Corona sostenendo erroneamente che in passato il tribunale le tolse il figlio e che Fabrizio le concesse di vederlo, ha risposto così:

La risposta di Nina è destinata a far discutere. Nel frattempo Corona continua lo sciopero della fame e della sete al nosocomio Niguarda, sicuro di aver subito un’ingiustizia in riferimento alla revoca degli arresti domiciliari. Dello stesso avviso il suo legale Ivano Chiesa. Altra tegola piovuta addosso all’ex re dei paparazzi nelle ultime ore, il verdetto della Cassazione: è stato deciso che Fabrizio dovrà scontare di nuovo 9 mesi di reclusione che aveva già scontato, in affidamento terapeutico, tra febbraio e novembre 2018.

La corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di Corona. Ricorso contro quanto stabilito lo scorso 13 ottobre dal Tribunale di Sorveglianza di Milano in accoglimento della richiesta del pg milanese Antonio Lamanna. L’avvocato Ivano Chiesa, comparendo in un video sui profili social di Corona, ha così commentato l’evolversi della situazione del suo assistito:

Nelle scorse ore, sempre sul profilo Instagram di Corona, è apparso un post che ha ricordato che oggi è la Festa del papà. Il messaggio ha cercato di sensibilizzare sul tema della distanza. Vale a dire di quei padri e di quei figli che per cause di forza maggiore non possono abbracciarsi in questo momento. Evidente il riferimento anche al caso specifico dell’ex re dei paparazzi che oggi non potrà vedere Carlos, il figlio che ha avuto da Nina Moric.