Corona e Nina vicini dopo il caso Favoloso: a colloquio dai prof di Carlos

Fabrizio Corona e Nina Moric vicini dopo il caso Favoloso: insieme a colloquio dai prof di Carlos

Fabrizio Corona e Nina Moric sono sempre più vicini. Nessun ritorno di fiamma in vista, ma solo un sostegno reciproco in una fase molto delicata della loro vita. L’ex re dei paparazzi è da poco uscito dal carcere (era il 7 dicembre 2019) e sta finendo di scontare la pena in un istituto di cura fuori Monza, la modella croata sta invece vivendo la delicata e intricata vicenda legata all’ex Luigi Favoloso (lo ha accusato di violenza sia su di sé, sia su suo figlio). Insomma, non mancano ferite e cicatrici nell’esistenza di entrambi, dunque meglio affrontare le battaglie uniti e dare a Carlos tutta la vicinanza di cui ha bisogno. Così, ecco Nina e Fabrizio andare assieme a colloquio dai professori dell’adolescente. A immortalarli ci ha pensato il settimanale Diva e Donna.

Corona e i rapporti con i familiari

A colloquio dai prof: Nina ha vestito interamente di bianco, mentre Corona si è affidato a giacca e pantaloni scuri abbinati a una camicia candida. Diva e Donna divulga gli scatti da cui si evince una rinnovata comunione di intenti tra i due ex coniugi. Anche un altro magazine ha parlato dell’ex re dei paparazzi di recente. Trattasi di Chi, che ha pubblicato delle istantanee che ritraggono Fabrizio intento a passare del tempo con il figlio. Inoltre la rivista aggiunge che “per la prima volta con calma, sta riallacciando i rapporti con la mamma, i fratelli e anche con Nina Moric. Lo diceva pure qualche anno fa, ma ora si ha più voglia di credergli”.

Il caso Favoloso-Moric

Naturalmente Corona, dovendo ancora finire di scontare la pena, ha orari e regole ferree da rispettare relativi a incontri e uscite. Intanto Nina sta cercando di riemergere da una situazione dai contorni ancora da tratteggiare fino in fondo. Di recente ha accusato Favoloso di averle mosso violenze, aggiungendo che anche Carlos è stato coinvolto. La madre dell’ex gieffino ha rigettato le accuse. Lui, dopo la sparizione di fine dicembre, è tornato a farsi vivo, dicendo di trovarsi all’estero e che quando sistemerà la sua situazione racconterà la sua versione dei fatti.