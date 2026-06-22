Corona: “Mio figlio vive in comunità e ha la sindrome di Asperger”. Poi la rivelazione su Signorini

Fabrizio Corona in vena di confidenze: l’ex re dei paparazzi si è raccontato nel podcast “Radici” di Ughetta Di Carlo. Il quotidiano Il Mattino ha riportato parte dei passaggi cruciali della chiacchierata in cui sono emersi temi personali. Particolarmente delicato quello riguardante il primogenito dell’imprenditore milanese, Carlos, il figlio 23enne avuto con Nina Moric. Il padre ha spiegato che il ragazzo ha la sindrome di Asperger e che vive in una comunità. Corona ha anche parlato di droghe, affermando di non avere mai avuto dipendenze, se non quelle dell’adrenalina. E ancora, ha sostenuto che Alfonso Signorini non lo ha portato in giudizio.

La rivelazione su Alfonso Signorini

“Signorini non mi ha neanche portato in giudizio, proprio perché ha paura che si apra un processo. Se si andasse davanti al giudice, io porterei le mie prove e lui sarebbe inevitabilmente inchiodato”, ha dichiarato Corona, che mesi fa, attraverso alcune puntate del suo podcast Falsissimo ha scatenato una tempesta mediatica sul conduttore, il quale si è autosospeso da Mediaset e si è dimesso da ogni incarico dal settimanale Chi.

La malattia del figlio: “Carlos ha la sindrome di Asperger”

“Carlos ha la sindrome di Asperger, è un ragazzo straordinario, sono fortunato ad avere un figlio così speciale, è veramente un dono”, ha confessato l’ex re dei paparazzi, aggiungendo che oggi il 23enne vive in comunità, pur passando molto tempo in famiglia. Ha aggiunto che ha un bel rapporto con il fratellino Thiago, il figlio nato lo scorso dicembre dal legame di Fabrizio con la modella Sara Barbieri.

Cos’è la sindrome di Asperger

La sindrome di Asperger deve il suo nome al medico austriaco Hans Asperger, il primo ad esaminare approfonditamente un gruppo di bambini che manifestavano particolari modi di interazione sociale, comunicazione e interessi. È stata inserita per la prima volta nel 1994 nel DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) come sottocategoria dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo.

L’Istituto superiore di sanità precisa che chi è affetto dall’Asperger, pur condividendo alcune caratteristiche con disturbi come la “compromissione qualitativa dell’interazione sociale” e la presenza di “schemi di comportamento ristretti e stereotipati”, presenta elementi distintivi. Ad esempio nelle persone che hanno la sindrome c’è l’assenza di ritardi significativi nello sviluppo del linguaggio e delle capacità cognitive.

Chi ha a che fare con questa diagnosi palesa inoltre il desiderio di relazionarsi con gli altri, sebbene spesso con un atteggiamento ritenuto eccentrico, unilaterale o particolarmente verboso. Un’altra peculiarità che spesso si riscontra è il forte interesse per tematiche specifiche, non di rado insolite rispetto all’età e al livello di sviluppo.

Con l’introduzione del DSM-5 nel 2013, la classificazione è mutata: la sindrome di Asperger, il Disturbo autistico e il Disturbo pervasivo dello sviluppo non altrimenti specificato sono stati riuniti in una sola categoria diagnostica, definita “Disturbi dello Spettro Autistico“. In genere le persone con questa diagnosi non presentano disabilità intellettiva, hanno una buona autonomia e non hanno bisogno di un supporto intensivo.

Corona sulle droghe: “La mia è l’adrenalina”

Al podcast “Radici” Corona ha anche parlato di droghe, affermando che le sostanze “distruggono la gente”. Ha aggiunto che, a differenza di quanto pensano molti, lui non ha mai avuto dipendenze: “Non sono mai andato sotto”. “La mia vera droga – ha proseguito – è l’adrenalina, perché è come vivere appeso a un filo. Ciò che mi spaventa davvero, invece, è la paura del vuoto: quella sensazione che provo quando mi trovo nella serenità o nella tranquillità, se non vengo coinvolto in situazioni in cui si vive con il fiato sospeso”.

Trauma per la chiusura dei profili social

Corona ha affermato che quando Meta gli ha chiuso i profili social è stato un trauma. Addirittura ha dichiarato che è stato un colpo più doloroso rispetto alla causa da 160 milioni di euro che gli ha fatto Mediaset.

Le parole sul padre

Sempre parlando di questioni private, è anche tornato sulla figura di suo padre Vittorio, storico giornalista italiano. In particolare ha spiegato di sentirne ancora la presenza in qualche modo, nonostante la scomparsa: “Sento la protezione di mio padre in tante occasioni particolari della mia vita, e anche in tanti processi. Sono accadute cose per cui penso che mio padre mi protegga, e lo testimonia anche il mio avvocato Chiesa”.

L’ex re dei paparazzi ha inoltre detto che suo padre ha lasciato dei geni a lui e ai suoi fratelli, ossia “la genialità, la creatività e il senso della notizia”. “Quello o ce l’hai o non ce l’hai. Il dono e l’insegnamento più grande che mi ha lasciato è proprio questo: se hai una notizia, la devi dare. Poi mio padre aveva un pregio che io non vorrei: nelle sue idee era incorruttibile. Io sì, sono stato corruttibile, ma adesso sono diventato incorruttibile”, ha concluso