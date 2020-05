Corona: ritorno di fiamma con Nina Moric o Belen? La risposta spiazza

Corona: meglio il ritorno di fiamma con Nina Moric o Belen Rodriguez? La risposta di Fabrizio spiazza

Fabrizio Corona non si sottrae mai a nulla. Figuriamoci a una domanda a sfondo ‘rosa’ che coinvolge due sue ex famosissime: Nina Moric e Belen Rodriguez. Tornato attivissimo su Instagram, l’ex re dei paparazzi ha così risposto a chi curiosamente gli ha chiesto se preferirebbe un ritorno di fiamma con l’argentina – che di recente è tornata a fare coppia con Stefano De Martino – o con l’ex moglie croata. La replica di Fabrizio ha un po’ spiazzato tutti. “Solo”, ha scritto. Poche lettere ma molto chiare. E addirittura un po’ sorprendenti visto che il gossip, nell’ultimo periodo, ha parlato di un ritorno in love con Nina. Ma a quanto pare Corona ha altri progetti…

Nina Moric e Corona, il rapporto oggi

Nelle scorse settimane la cronaca rosa ha raccontato che Fabrizio e Nina hanno ricongiunto la famiglia. Certo il concetto ‘familiare’ può essere ampio e variegato. Qualcuno ha sostenuto che non solo la Moric e Corona fossero tornati in buoni rapporti ma che si fosse riaccesa pure la passione. A quanto pare, però, le cose non stanno così: sicuramente la modella croata e l’ex re dei paparazzi hanno un legame saldo e affettuoso, come a dire ‘familiare’ – in particolare per il bene del figlio Carlos -, tuttavia parlare di love story ‘riagganciata’, stando anche alle parole di Corona, sembra fuorviante.

Nina e Favoloso, un amore finito in tribunale

In questi giorni continua a tenere banco anche la rottura consumatasi a fine 2019 tra Luigi Favoloso e Nina. Un amore che ha trovato il capolinea in tribunale. La Moric, nella scorsa puntata di Live – Non è la d’Urso ha reso noto che ci sarebbe in corso un’indagine per stalking e maltrattamenti nei confronti dell’ex gieffino. La battaglia, anche mediatica, procede ormai da diversi mesi. Dal canto suo Favoloso continua a professarsi innocente.