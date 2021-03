Corona, madre a Non è la d’Urso: “Se muore l’avranno sulla coscienza”

Dopo il caos mediatico scatenatosi a seguito del trasferimento di Fabrizio Corona in psichiatria e poi al carcere, la presidente del tribunale di Sorveglianza ha diramato una nota ufficiale in cui si legge che la decisione di revocare gli arresti domiciliari continua ad essere oggetto di attenzione dai toni a tratti violenti e personalistici. L’avvocato Ivano Chiesa, che difende l’ex re dei paparazzi, ha sostenuto che l’assistito è pronto a morire. Le sue condizioni, dopo l’uscita dall’ospedale, sono davvero gravi al punto di reggersi a fatica in piedi. Nel corso dell’ultima puntata di Live-Non è la d’Urso di domenica 28 marzo 2021 sono stati ripercorsi anche gli amori avuti da Fabrizio Corona. Il primo grande amore è stato Valentina Tommasoni, seguito dal matrimonio con Nina Moric. Nel 2009 è scoppiato l’amore con Belen Rodriguez fino a Silvia Provvedi e Zoe Cristofoli. Diversi sono i flirt che gli sono attribuiti come quello con Nicole Minetti e Sara Tommasi.

Patrizia Bonetti ospite di Barbara d’Urso ha dichiarato di non avere avuto una relazione con l’uomo. Difende la persona non il personaggio. Nei suoi confronti è sempre stato corretto. Candida Morvillo, ha affermato che Fabrizio era bravissimo a fare share, anche se lo faceva con arroganza. La sua cifra era quella della strafottenza. La sua attuale condizione dovrebbe servire ad accendere i riflettori sui detenuti che sono in carcere con problemi psichiatrici diagnosticati.

Gabriella Privitera, la mamma di Fabrizio Corona a Live-Non è la d’Urso, ha commentare l’attuale situazione in cui si ritrova il figlio. Barbara ha svelato un retroscena sulla donna:

“Hai chiesto di incontrarmi e sei venuta nel mio camerino. Abbiamo parlato da mamma a mamma. siamo stati un’oretta a parlare, ne sono uscita molto provata dal dolore di mamma. Mi hai raccontato dettagli, ti ho vista inerme e sofferente”

“Mio figlio non deve stare in carcere, ha una patologia severissima confermata anche dal Niguarda”, ha confermato Gabriella alla d’Urso, la sindrome bipolare con personalità bordeline e depressione maggiore. Questo comporta anche il tentativo di suicidio. Ha ribadito che pur nella teatralità è proprio lì che sta il problema. Secondo la donna, il figlio ha questi comportamenti istrionici perché è malato.

Il catanese è stato dimesso dall’ospedale perché definito stabile dai medici. La madre, invece, ha smentito tutto sostenendo che il giorno prima era andato fuori di testa completamente. Non riusciva a stare in piedi, sveniva. Se la prende con lei e, in più occasioni, l’ha aggredita perché è la sua malattia. Quando ha dei problemi con gli altri, aggredisce sperando che si accorgano del suo problema:

“Non mangia ancora. Ho visto gli esami del sangue, sono molto preoccupata. C’è la possibilità che mio figlio muoia, è alta questa probabilità”

Fabrizio Corona, Gabriella Privitera contro il Niguarda: “Hanno creato un trauma nel trauma”

La Privitera è stata un fiume in piena a Live-Non è la d’Urso. Si è scagliata contro il Niguarda di Milano perchè avrebbe permesso di ammanettare Fabrizio Corona in maniera orribile, mentre dormiva di notte e trasferito dietro le sbarre:

“Hanno creato un trauma nel trauma in questo povero figlio. L’hanno trattato come un terrorista, un criminale. Ha pagato per questo che ha fatto. Non accetto più che mio figlio subisca delle violenze di questo tipo. Se muore lo devono avere sulla coscienza”

Ospite nella trasmissione di Barbara ha lanciato un appello al ministro della Giustizia perchè intervenga, dal momento che i giudici non vogliono sentirla né vederla.