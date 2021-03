Corona rilascia le prime parole dopo il ritorno in carcere: ecco come sta

Fabrizio Corona ha rilasciato le prime parole dopo essere tornato in carcere. In qualche modo l’ex re dei paparazzi, attraverso il suo staff o qualche persona a lui molto vicina, è riuscito a far trapelare sul suo profilo Instagram il suo umore e il suo stato d’animo attuale. L’ex marito di Nina Moric ha fatto sapere di essere molto stanco e di sentire parecchio la mancanza della libertà dopo 10 anni di processi e reclusione.

Il post è stato come al solito commentatissimo. Tantissimi coloro che credono che Fabrizio sia vittima di accanimento giudiziario. Dall’altra parte non mancano coloro che sostengono che Corona, non rispettando regole e norme, non debba stupirsi della piega che sta prendendo la sua situazione a livello legale. Chi assicura che l’ex agente stia subendo un trattamento non equo sono anche i suoi avvocati, in particolare Ivano Chiesa, e sua madre, Gabriella Privitera.

Il punto più discusso del ritorno in carcere di Corona è il seguente: secondo la sua difesa, Fabrizio non dovrebbe tornare dietro le sbarre in quanto il suo quadro clinico avrebbe bisogno di terapie specifiche, svolte da professionisti e da effettuare lontano dalla prigione. La sua, sostengono sempre Chiesa e Privitera – con tanto di perizie mediche tra le mani -, è una malattia psichiatrica da non sottovalutare. Nella fattispecie Fabrizio è affetto dal disturbo borderline con disturbo bipolare di tipo narcisistico associato ad una sindrome depressiva maggiore.

Fabrizio Corona: il figlio Carlos si trova all’estero

Di recente la madre di Corona, intervistata da Libero Quotidiano, ha fatto sapere che Carlos, figlio di Fabrizio e Nina Moric, al momento si trova all’estero, in compagnia dei genitori della modella croata. Pare che il 18enne abbia lasciato l’Italia per vivere in modo più tranquillo e sereno ciò che sta capitando al padre. Gabriella si è detta tranquilla del fatto che Carlos attualmente sia in compagnia dei nonni materni. “La cosa mi fa stare serena”, ha puntualizzato la donna che però ha preferito non svelare lo stato in cui si trova il nipote. Probabile che sia in Croazia, Paese di origine della Moric.