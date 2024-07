Corona: l’amore per Sara, gelo con la Moric e le telefonate di Belén

Sono comparse pochi ore fa, sulla pagina Instagram di Fabrizio Corona, delle foto di lui e la fidanzata Sara. Le foto fanno parte di un’intervista riportata sul settimanale CHI e ci mostrano la coppia in atteggiamenti dolcissimi in vacanza al mare. Sotto le foto pubblicate da Fabrizio c’è una lunga dedica d’amore di lui nei confronti della fidanzata e del piccolo in arrivo. Ma Corona, nell’intervista correlata, oltre a parlare del figlio in arrivo ci racconta qualcosa anche del primo figlio. L’ex re dei Paparazzi rivela che il figlio Carlos è felicissimo dell’arrivo del nuovo fratellino. Dice che ha un rapporto bellissimo con Sara e che, grazie all’arrivo del fratello, Carlos non sarà mai solo. Insomma Fabrizio, noto per essere piuttosto irrequieto, non appena ha compiuto 50 anni sembra aver messo la testa a posto.

Infatti con la giovane fidanzata di 24 anni e futura mamma di suo figlio, Corona ha riscoperto un animo più tranquillo e ricerca spesso momenti di privacy. Cerca di proteggere il suo rapporto e non lo getta in pasto ai “leoni mediatici” come aveva fatto in passato con le sue ex. Anche le foto riportate dal settimanale CHI sono studiate e calibrate per raccontarci un Fabrizio Corona affettuoso e attento sia come compagno che come papà. Poi l’ex re dei Paparazzi aggiunge qualche altra parola su Carlos e sul suo stato di salute affermando quanto segue: “…è ancora in cura e in questo periodo ha avuto una serie di piccoli permessi: è potuto venire a casa per il mio compleanno, poi ora ha avuto il permesso di venire in vacanza con me in Sicilia. Dovrà finire il suo percorso.”.

Fabrizio Corona e i rapporti con le sue ex storiche

Fabrizio Corona ha parlato anche di Nina Moric e di Belen. Parando della mamma di Carlos, Fabrizio ha affermato di non avere più rapporti con lei se non in funzione del figlio e ha dichiarato quanto segue: “Lei non so esattamente come sta, ma conta che si comporti bene con me e con Carlos. Siamo in buoni rapporti in questo momento, speriamo che duri, è amica di Sara, si sente con Sara, che è una ragazza dolcissima, molto particolare, sensibile, intelligente”. Le parole che riserva per Belen invece sono sempre positive. Corona afferma che con l’argentina c’è un rapporto di affetto. Si vogliono molto bene e Belen da un po’ di tempo lo chiama e ha notato che lui con Sara è finalmente felice e sereno.

C’è chi però, nel sottobosco mediatico, sostiene che non sia effettivamente così. Vengono spesso cancellati commenti scomodi sotto i post di Sara che la invitano a fare attenzione. Argomenti scottanti che riguardano comportamenti poco esemplari di Corona nei confronti della fidanzata. Allo stesso modo anche sotto i post pubblicati da Corona ci sono commenti che tendono a screditarlo. D’altronde le parole che lui ultimamente ha riservato ad Emma Marrone e ad Aurora Ramazzotti non ci fanno pensare che sia poi così cambiato. Insomma il lupo perde il pelo ma non il vizio… di parlare a sproposito!