Corona: “Isola, vedo Luxuria e sto male”. La reazione perfetta di lei

Fabrizio Corona, nelle scorse ore, è intervenuto al podcast Gurulandia ed ha rilasciato delle velenose dichiarazioni su Vladimir Luxuria, sostenendo che “un uomo vestito da donna” non dovrebbe condurre L’Isola dei Famosi perché si tratta di un programma destinato principalmente alle famiglie. All’ex re dei paparazzi ha risposto direttamente la conduttrice, attraverso un tweet postato su X lungo la mattinata di venerdì 31 maggio.

Queste le esternazioni di Corona:

“Ai tempi ho parlato con chi si occupa della produzione de L’Isola dei Famosi in Mediaset ed era disperato per la scelta di Pier Silvio Berlusconi che voleva fare un provino a Vladimir Luxuria per capire se poteva essere un ipotetico concorrente. Qui non ci sono idee politiche, di pensieri, di filosofia, questa roba di diritti LGBTQIA+, questa roba che tutto deve essere politicamente corretto, che due uomini possano avere figli, che gli omosessuali si sposano e tutta sta roba “Ma come ca*** fai a far condurre a un uomo vestito da donna, perché ha il pisell0, un reality su Canale5 che guardano le famiglie. Un uomo col pisell0 truccato con le t*tte finte vestito da donna. Io lo guardo e mi sento male. Poi ci aggiungi un cast del genere e due opinionisti del genere. Hanno provato tutti i giorni a spostare la messa in onda de L’Isola dei Famosi, ha fatto il 12% di share, mai toccato un risultato così. Noi Mediaset non la guarderemo più se volete fare il politicamente corretto”.

“Sarei messa male se accettassi lezioni di vita da Fabrizio Corona”. Questo il ‘cinguettio’ lapidario che Vladimir Luxuria ha scritto a commento di quanto dichiarato dall’imprenditore milanese. Al momento invece nessuna reazione da parte di Sonia Bruganelli e Dario Maltese, anche loro presi di mira dall’ex re dei paparazzi.

Le parole di Corona su Luxuria sono state fuori luogo e anche poco veritiere. Che bello sarebbe se il problema dell’Isola fosse solamente la conduzione. Si cambia quella e si risolvono i problemi. La verità è che il format è usurato e lo si dovrebbe rivoluzionare dalla A alla Z. Non regge nemmeno il discorso sulla “famiglia”.

Da anni in tv ci sono personaggi del mondo LGBTQIA+ che popolano le trasmissioni per le famiglie. E nessuno si è scandalizzato o ha cambiato canale. Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ad esempio è sempre stato apprezzato un po’ da tutti, Zorzi ha trionfato con un plebiscito al Grande Fratello Vip, Matano ha fatto coming out e fa più ascolti di prima. Insomma, i risultati non dipendono dall’orientamento di una persona, ma dalla sua bravura professionale. Quindi Luxuria la si può si criticare, ma casomai per come presenta e non per ciò che è. Altrimenti si cade in basso.

Tornando alla debacle de L’Isola, vero è invece che il cast è stato sbagliato e che anche gli opinionisti non hanno lasciato chissà quale segno memorabile. Si ripete però che quando ci si trova a lavorare per un programma che ormai ha poco da dire, fare i miracoli è impossibile. Il reality dei naufraghi ha fatto il suo corso, ora è semplicemente arrivato il momento di chiudere perché sono cambiati i tempi e gli utenti necessitano di stimoli televisivi differenti. Tutto qui!