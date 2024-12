Corona inarrestabile sulla rottura tra Fedez e Achille Lauro. I motivi

“Non appena è stata annunciata la lista dei cantanti di Sanremo tutti hanno subito pensato al dissing che c’è stato tra Tony Effe e Fedez. I vari giornaletti e giornaloni hanno ipotizzato chissà quale scontro si potesse verificare tra i due. I complottisti hanno gridato al fatto che era tutto ordito ad arte. Ragazzi, qui la verità come al solito ve la diciamo solo noi: la vera potenziale lite che può accadere in quel di Sanremo vede sì protagonista Fedez, ma l’avversario si chiama Achille Lauro”, sono state le parole pubblicate da Corona sul profilo Instagram di Dillinger News.

Fedez sa tutto

Ma non è finita qui, secondo quanto affermato dall’ex Re dei paparazzi, la Ferragni avrebbe anche ammesso il tradimento al rapper una volta chiesto il divorzio: “Una cosa che lui non ha minimamente accettato ed è da quel giorno che i due non si sono più rivisti. Sicuramente per il rapper non sarà un ritrovo di amici quello del Festival”, ha quindi concluso l’ex Re dei Paparazzi.

Un fatto sottolineato anche dallo stesso Fedez che, appena appresa la lista di cantanti in gara, ha pubblicato una story sul suo profilo Instagram con lo screen di una videochiamata con Emis Killa, l’unico, secondo quanto scritto dal rapper di Rozzano, con il quale potrà avere a che fare pacificamente.

Insomma, come sempre è importante sottolineare che si tratta di indiscrezioni e per questo vanno prese con le pinze. Per capire se Corona avrà ragione o meno sarà quindi necessario aspettare almeno fino a Febbraio, quando i due contendenti si incontreranno sul palco dell’Ariston. C’è solo da sperare che Fedez non voglia approfittare dell’occasione per difendere l’onore della madre dei suoi figli in diretta nazionale.