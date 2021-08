Corona in tribunale: processo contro Lucarelli. Parla la madre di Fabrizio

Non c’è pace per Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi dovrà tornare davanti ai giudici perchè accusato di diffamazione nei confronti di Selvaggia Lucarelli. Il reato di cui è accusato sarebbe avvenuto durante una puntata di Non è l’Arena di Massimo Giletti. Il siciliano si sarebbe reso responsabile di offese nei confronti della Lucarelli dicendo:

“Penso che abbia accanimento e frustazione contro di me e anche un po’ di gelosia perchè non ci sono mai stat, sono anni e anni che vuole il mio corpo e io non glielo do”

Nel difendersi, inoltre, avrebbe detto di aver subito un bacio a tradimento da parte della giudice di Ballando con le Stelle dicendo che se l’avesse dato lui sarebbe stata considerata una violenza sessuale. La giornalista ha sempre smentito che il bacio fosse rubato. Durante la prima udienza del processo Fabrizio si era arrabbiato perchè aveva capito che la difesa di Selvaggia Lucarelli sosteneva che lui avesse rilasciato retroscena fuori dal processo. Il giudice ha dovuto sospendere il processo e alla fine Corona ha chiesto scusa per il malinteso poi chiarito.

Intervistata da Visto Tv, Gabriella mamma di Fabrizio Corona è convinta che il figlio sia perseguitato. Il processo riprenderà a novembre e si augura che l’ex fotografo non venga di nuovo travolto da un’altra condanna. Sta continuando a scontare la sua pena ai domiciliari ed è seguito da uno psicologo e da uno psichiatra.

Inoltre ha svelato che Fabrizio ha reagito nei confronti di Lucarelli dopo aver subito molti attacchi con il rischio di tornare in carcere. La blogger ha denunciato Corona per diffamazione e ora Fabrizio dovrà difendersi di nuovo in un’aula di giustizia. Alla domanda se spera in futuro che ci possa essere una riconciliazione tra i due, Gabriella Privitera ha risposto:

“Da parte mia no assolutamente, per quanto riguarda mio figlio è una decisione che spetta solo a lui”

“Corona soffre di disturbo bordeline”: le nuove rivelazioni della madre Gabriella Privitera

La madre ha parlato anche della malattia di Fabrizio Corona. L’uomo soffre di disturbo bordeline. Questi soggetti manifestano una difficoltà di regolare le proprie emozioni e gli affetti con improvvisi attacchi di rabbia.

Se curato potrà migliorare a patto che non sia più sottoposto ad ulteriori traumi. Questo, infatti, potrebbe mettere a rischio l’esito della terapia, spingendolo di nuovo ad avere ennesimi cambiamenti dell’umore.