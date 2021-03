Corona in psichiatria e arrestato, madre distrutta: “Mio figlio è perseguitato”

Attraverso il profilo Instagram di Fabrizio Corona, la madre Gabriella Previtera ha rotto il silenzio. Nel suo sfogo disperato ha denunciato la persecuzione alla quale sarebbe soggetto l’ex re dei paparazzi da parte di una magistratura “bigotta e priva di qualsiasi segno di sensibilità umana”. La signora ha confermato che per la prima volta dopo tanti anni l’ha visto cambiato, nonostante i gravi problemi legati alla sua patologia non sono stati ancora debellati del tutto. Poi ha lanciato un appello:

“A nome di tutte le madri che hanno i figli perseguitati io chiedo che questo abuso di potere finisca perché il mio cuore è a pezzi ma il mio onore di cittadina che credeva nella giustizia è stato trafitto da una lama piena di veleno e cattiveria”

Prima di essere portato via dagli agenti della polizia penitenziaria, Fabrizio Corona ha cercato di consolare sua madre in lacrime dopo essersi tagliato i polsi. Attualmente si trova nel reparto di Psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano dov’è ricoverato in attesa di tornare, per l’ennesima volta, dietro le sbarre.

Corona sta facendo lo sciopero della fame e della sete fino a quando non parlerà con la presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano, lo stesso che ha deciso il suo ritorno in carcere e la revoca degli arresti domiciliari. In ospedale resterà ancora per qualche altro giorno prima di presentarsi al carcere di Opera.

Petizione Corona contro il ritorno in carcere. L’avvocato: “Ha bisogno di voi”

Il ritorno in carcere di Fabrizio ha sollevato un polverone. Sono in tanti a schierarsi dalla parte dell’ex fotografo, chiedendo a gran voce che venga curato ma lontano dalla galera, che questa volta potrebbe essere fatale. Nelle scorse ore è apparsa sul profilo Instagram di Corona una petizione per scarcerarlo.

La sottoscrizione ha superato le ventimila firme ed è disponibile su Charge. Il legale Ivano Chiesa ha chiesto su Instagram di partecipare in massa. D’accordo con l’entourage del catanese è stata aperta la sottoscrizione online. Su tutta questa vicenda si sono espressi anche volti del mondo dello spettacolo. Belen, con cui ha avuto una storia d’amore, ha dichiarato di aver pianto per lui.

Confessione arrivata a poche ore da quella di Asia Argento che da mesi è ritornata molto vicina all’uomo. Entrambe hanno parlato di accanimento della giustizia contro Fabrizio. L’attrice romana l’ha difeso a spada tratta sostenendo che non è un assassino, uno stupratore, uno spacciatore, un criminale. Ha sbagliato, ha pagato più di sei anni con la reclusione e si è reso conto dei suoi errori chiedendo scusa ad un giudice.