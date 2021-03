Corona in carcere, Maurizio Costanzo: “Ora paga le conseguenze”

Nella serata di lunedì 22 marzo 2021 Fabrizio Corona è tornato in carcere. È stato dimesso dal reparto psichiatrico dove era ricoverato da quasi due settimane. Eseguita l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano a cui l’ex re dei paparazzi si era ribellato con gravi gesti di autolesionismo. A nulla sono serviti gli appelli di personaggi famosi come Adriano Celentano e la petizione online, ma anche di lui per potere avere un colloquio con i pubblici ministeri che hanno chiesto e ottenuto la sua nuova carcerazione per avere violato le prescrizioni degli arresti domiciliari. Su tutte le furie sarebbe Ivano Chiesa. L’avvocato ha pubblicato un video sui social aggiornando tutti sulle condizioni mentali di Fabrizio Corona.

Presente al momento del trasferimento nella casa circondariale di Milano, ha aggiunto ironicamente che dal suo assistito bisogna aspettarsi di tutto e ha sostenuto che hanno preso un uomo che si reggeva a stento in piedi dopo dodici giorni in cui ha fatto lo sciopero dalla fame. La cosa più sconcertante è la mancanza di umanità, come sottolineato da Chiesa che è rimasto davvero senza parole vedere Fabrizio prelevato in condizioni psicofisiche molto precarie.

Nella sua rubrica Domande&Risposte su Nuovo Tv, Maurizio Costanzo ha parlato di Fabrizio Corona. Il giornalista e conduttore televisivo, che torna mercoledì 24 marzo 2021 in seconda serata su Canale 5 con Maurizio Costanzo Show, si augura che l’uomo possa trovare la pace e l’equilibrio nella sua vita. Lo conosce personalmente, in più occasioni è stato ospite nei suoi programmi, e vorrebbe che si parlasse di lui per i progressi fatti, non per gli atti autolesionisti di cui si è reso protagonista giorni fa.

Il marito di Maria De Filippi, inoltre, ha dichiarato che il catanese ha sbagliato tante volte nella sua vita e ha avuto anche l’opportunità, non consentita alle persone non conosciute al grande pubblico, di far parlare di sè sui giornali, in televisione, sul web, creando pubblici dibattiti sulle sue vicende giudiziaria:

“Corona vive sopra le righe, è più forte di lui e ne paga le conseguenze”

Fabrizio Corona petizione online: tornato in carcere dopo il ricovero in psichiatria

Niente da fare la petizione online a sostegno Fabrizio Corona. L’uomo è tornato in carcere come previsto dal Tribunale. I giudici hanno revocato i domiciliari. Le sue condizioni preoccupano non solo il suo staff, ma tutti.

Tante le persone che finora hanno mostrato vicinanza a Corona, un personaggio sempre molto divisivo ma che continua a raccogliere consensi. Nel momento in cui stiamo scrivendo sono state raccolte più di settantamila firme.