Corona, il party per i 50 anni: “Alla festa anche Belen e Nina Moric”

Il noto personaggio televisivo e fotografo Fabrizio Corona è alla soglia dei cinquant’anni. In occasione del traguardo importante, sta organizzando una festa da sogno. Precisamente Corona ha scelto come location del suo party il QI di Erbusco, locale dell’imprenditore Steven Basalari. L’evento si terrà il 29 marzo, giorno del compleanno di Fabrizio. Quest’ultimo l’ha definito come “La festa più grande d’Italia” e ha rivelato che tra gli invitati ci saranno anche due ospiti d’eccezione. Scopriamo insieme di chi si tratta.

L’ex fotografo ha rivelato che alla festa saranno presenti anche sue due vecchie fiamme. Nello specifico si tratta della showgirl argentina Belen Rodriguez e della modella Nina Moric. Corona le ha definite come “le più importanti della sua vita”.

Queste le sue parole in merito alla presenza delle due:

Ci saranno le più importanti della mia vita: ci saranno anche Belen, Nina Moric, la mia attuale fidanzata…

Proprio in compagnia di Moric è stato recentemente avvistato alla sfilata del brand Monelli Kids a Napoli. Sembrerebbe quindi che i due abbiamo riallacciato i rapporti.

Fabrizio ha poi spiegato come saranno organizzati i festeggiamenti. Ha rivelato di non aver mai fatto feste ma per quest’occasione importante i party saranno addirittura due. Il primo sarà per pochi intimi, una cena privata con 30-40 persone. E’ proprio qui che saranno presenti Belen Rodruguez e Nina Moric. Dopo di ciò ci sarà la festa vera e propria all’interno del locale di Basalari. Questa sarà aperta a chiunque, pagando un biglietto d’ingresso di dieci euro. I festeggiamenti inizieranno a mezzanotte e mezza ed andranno avanti fino alle quattro del mattino. Corona si è dimostrato disponibile per foto e video con chi vorrà, tuttavia ci ha tenuto a precisare che non si tratterà di un’ospitata ma di un’occasione in cui vuole godersi una serata in compagnia dei propri amici.

Questo quanto dichiarato dal fotografo: