Corona: “Ho lasciato una fidanzata famosa per la cellulite, ecco chi è”

Fabrizio Corona senza freni, come al solito narcisista e provocatorio all’inverosimile. Ma mai scontato e banale, a tratti addirittura incredibilmente sincero, come quando dice che l’80% di quel che dice sono bugie. In una brillante intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, il re dei paparazzi (guai a chiamarlo ex) si è raccontato, rimanendo fedelissimo al suo credo. Ha il chiodo fisso dei soldi, del fare l’amore (anche con il ‘doping), dell’essere famoso e del non rispettare le regole. Una vita sempre al limite. Anzi spesso oltre il limite.

Fabrizio Corona, i cachet televisivi e la sparata sulla patente

Per chi non lo sapesse, Corona ha due autisti. Uno per il giorno e uno per la notte. “Io non guido perché mi rompo le pal*e”, ha chiosato. In realtà perché non ha la patente, giusto? “Quello non è un problema. Ho sempre guidato senza patente, col placet della polizia. Ormai sono talmente iconico che quando mi fermano: “Buongiorno, tutto bene? Vada vada””. Ecco, si diceva del Corona ‘narciso’ e di quando non si capisce dove finisca la realtà e inizi la sua fantasia.

E poi l’ego smisurato: “Sono il re della comunicazione”. A proposito di comunicazione, ha dato vita al progetto Falsissimo, un podcast in cui lancia scoop più o meno veritieri. L’ultimo ha riguardato Raoul Bova che ha già fatto sapere che schiererà i suoi avvocati per quanto esternato da Corona che così descrive la sua ‘creatura’: “È il contrario di Verissimo, che racconta cose false: Falsissimo racconta cose vere. Una trasmissione tv su un canale YouTube. Un milione di visualizzazioni in due giorni”.

Spazio poi a qualche retroscena televisivo. Di ospitate ne ha fatte a bizzeffe da quando è diventato un personaggio popolare. Ha anche preso parte a un reality show, La Fattoria. Venne cacciato dopo pochissimo. “Era un falso – ha sostenuto -. Il televoto era truccato. Mi avevano dato 200mila euro, ma eravamo d’accordo che dopo una settimana me ne sarei andato”.

Di recente è stato ospite a Belve da Francesca Fagnani, a Ciao Maschio da Nunzia Di Girolamo e a Domenica In da Mara Venier. Si è parlato di cachet stellari. “90mila. 30 ogni partecipazione”, ha affermato Corona.

“Ho lasciato Zoe Cristofoli per la cellulite” e dico bugie

Capitolo sentimentale. Anche su tale fronte Corona non si risparmia. Nel senso che non risparmia le sparate. “Solo ragazze belle – ha puntualizzato -, con un bel c*lo e senza cellulite. Nel 2018 ero fidanzato con Zoe Cristofoli, molto bella. Quando mi sono accorto che aveva un po’ di cellulite l’ho lasciata”.

Zoe Cristofoli

Spazio poi alla questione soldi. Per il denaro ha il chiodo fisso. Ne ha sborsato non poco per gli avvocati: “Ma ora non pago più. Il mio avvocato, Ivano Chiesa, mi segue da 25 anni ed è diventato famoso grazie a me. Lo fermano per strada, fa i selfies. Tutti vogliono essere difesi dall’avvocato di Corona. Per riconoscenza non mi fa pagare”.

Pure in questo caso, chissà dove sta la verità e dove la menzogna. Lo stesso Corona ha dichiarato di essere “un bugiardo”. “Percentuale di bugie? Ottanta per cento”. Perché le dice?“Perché serve per vivere, vendere. Devi anche prendere atto che io a un certo punto sono diventato pazzo. Dopo il carcere di San Vittore. Ho cominciato a girare con una pistola. Piccola, da cavigliera, in madreperla. Ma mai sparato. Solo nei campi. Facevo lo scemo”.

Corona: “Mi inietto prodotti che fanno male e uso il ‘doping’ per fare l’amore”

Oggi, come ieri, vive di adrenalina e fatica a dormire. Corona ha spiegato che abitualmente si corica verso le 5 “imbottito di pillole. Almeno cento”. Non solo: “Ho incominciato a doparmi con prodotti che fanno malissimo. Testosterone in puntura. Non mi spaventa più niente, nemmeno la morte. Preferisco morire a 60 anni in forma che trascinarmi oltre gli 80”.

Anche sulla questione intima ha fatto dichiarazioni roboanti? “Ses*o? Sono ammalato. A 18 anni sono andato a vivere a Miami. Facevo il modello. Ero entrato in un giro allucinante. Feste, droga, prostituzione, gigolò. E frequentavo la casa di Gianni Versace. Tutti che sco*avano con tutti, tutti che pippavano in ogni angolo. Ho visto cose che voi umani…”. In tempi non sospetti ha narrato di usare Viagra e Cialis. Motivo? “Gli atleti per migliorare le loro prestazioni si dopano. E non posso farlo io per fare l’amore?”. Amen!